Dove vedere in tv Italia-Brasile e Giappone-Turchia, Mondiali volley femminile 2025: orari semifinali, programma, streaming

Italia-Brasile e Giappone-Turchia saranno le semifinali dei Mondiali 2025 di volley femminile. L’appuntamento è per sabato 6 settembre: ad aprire le danze alle ore 10.30 sarà il confronto tra le asiatiche e le anatoliche, mentre alle ore 14.30 andrà in scena il confronto tra le azzurre e le verdeoro. Si preannuncia una giornata estremamente appassionante e avvincente in quel di Bangkok (Thailandia), dove conosceremo quali saranno le due compagini che domenica si contenderanno il titolo iridato.

Il Giappone si presenta all’appuntamento dopo aver eliminato l’Olanda al tie-break e dopo aver sconfitto la Serbia detentrice del titolo nella fase a gironi, con il chiaro intento di sfoggiare il suo proverbiale stile difensivo ed estremamente preciso in attacco. Mayu Ishikawa e compagne incroceranno la potenza di fuoco di Melissa Vargas ed Ebrar Karakurt sotto la regia di coach Daniele Santarelli, che punta a raggiungere la finale dopo aver vinto tutto con Conegliano.

L’Italia ha giganteggiato in terra asiatica, ha rifilato dei secchi 3-0 a Germania e Polonia, ha aperto una striscia di 34 vittorie consecutive e vuole sognare in grande. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 se la dovranno vedere con la corazzata verdeoro nella replica della finale dell’ultima Nations League, vinta dalle nostre portacolori qualche settimana fa. Anna Danesi e compagne saranno attese da una sfida probante contro una formazione che tra le proprie fila può fare affidamento sulla fuoriclasse Gabi.

Di seguito il tabellone completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali ai Mondiali 2025 di volley femminile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai: Rai 1 per Italia-Brasile e RaiSportHD per Giappone-Turchia; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SEMIFINALI MONDIALI VOLLEY FEMMINILE

Sabato 6 settembre

Ore 10.30 Giappone vs Turchia – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 14.30 Italia vs Brasile – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA SEMIFINALI MONDIALI VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

GIAPPONE-TURCHIA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIA-BRASILE

Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.