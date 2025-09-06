Calcio
Dove vedere in tv Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, dove si gioca, streaming
Archiviata la convincente e larga vittoria casalinga sull’Estonia per 5-0, la nuova Italia del CT Gennaro Gattuso pensa già alla prossima delicata sfida prevista lunedì 8 settembre (sempre alle ore 20.45) sul campo neutro ungherese di Debrecen contro Israele, valevole per il girone di qualificazione verso i Campionati Mondiali 2026 di calcio.
Gli Azzurri continuano il difficile inseguimento alla Norvegia per cercare di agguantare il primo posto del gruppo I ed il pass automatico per la Coppa del Mondo, quindi sarà fondamentale conquistare un altro successo (se possibile con almeno due gol di scarto in ottica differenza reti) per accorciare ulteriormente le distanze avvicinandosi a soli 3 punti dagli scandinavi e con la consapevolezza di potersi giocare all’ultima giornata lo scontro diretto in casa a Milano.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Israle-Italia, quarto impegno degli Azzurri nel girone di qualificazione per i Mondiali di calcio. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO ISRAELE-ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026
Lunedì 8 settembre
Ore 20.45 Israele vs Italia – Diretta tv su Rai 1
PROGRAMMA ISRAELE-ITALIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING
Diretta tv: Rai 1.
Diretta streaming: Rai Play.
Diretta Live testuale: OA Sport.