Dove vedere in tv il Trofeo Matteotti 2025: orari, percorso, streaming

Si tratta di uno degli appuntamenti immancabili nel fitto calendario di corse che animano il mese di settembre sul suolo italiano. Si corre infatti domenica 14 settembre il Trofeo Matteotti. La corsa in linea, giunta alla settantasettesima edizione, parte alle ore 12:45 da Pescara e termina nel capoluogo abruzzese, intorno alle 17:30, dopo aver percorso 195 chilometri.

I partecipanti, saranno sei le formazioni World Tour al via, si sfidano per stabilire il nome di colui che nell’albo d’oro succederà al venezuelano Orluis Aular, vincitore dell’edizione dello scorso anno davanti ad Alessandro Covi e al russo Alexei Lutsenko.

I corridori, nel rispetto di una tradizione ormai consolidata, si misurano su un circuito di quindici chilometri da percorrere tredici volte, per un dislivello complessivo di 2500 metri. Tre le salite che, molto probabilmente, decideranno la corsa: via Tiberi, Colle Caprino e Montesilvano Colle, la cui discesa tecnica proietterà i corridori verso il traguardo di Piazza Duca degli Abruzzi.

Nel contesto di un campo partecipanti di ottimo livello spicca la presenza di un favorito indiscusso. Il messicano Isaac Del Toro è infatti il candidato più autorevole per la conquista del successo finale. Proveranno a sbarrargli la strada Christian Scaroni e Diego Ulissi della XDS Astana Team, Richard Carapaz della EF Education – EasyPost e il russo Alexandr Vlasov della Red Bull – BORA – hansgrohe.

Non è prevista la copertura in diretta dell’evento. La corsa sarà trasmessa in sintesi differita da Raisport+ HD dalle 22:30 alle 23:20 e in streaming su Raiplay.

PROGRAMMA TROFEO MATTEOTTI 2025

Orario di partenza: 12:45

Orario di arrivo stimato: 17.15 circa

DOVE VEDERE IL TROFEO MATTEOTTI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Differita su Raisport + HD dalle 22:30 alle 23:20

Diretta streaming: non prevista. Differita su Raiplay dalle 22:30 alle 23:20

Diretta live testuale: non prevista