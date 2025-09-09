Dove vedere in tv il Giro di Toscana 2025: orari, percorso, streaming

Mercoledì 10 settembre torna l’appuntamento con il Giro di Toscana (Memorial Alfredo Martini) 2025, giunto alla sua 97esima edizione. La corsa, dal 2005 inserita nel calendario UCI Europe Tour, viene disputata interamente a Pontedera (Pisa), con un percorso che misura quest’anno 190 chilometri. L’anno scorso fu Clement Champoussin ad imporsi, superando in volata Michael Storer.

PERCORSO

Tracciato praticamente identico alle edizione precedenti con partenza ed arrivo a Pontedera dopo 190 chilometri. Si parte in pianura, poi si affrontano i tre strappi di Peccioli (1.5 km al 5,8% di pendenza media). Da qui si entrerà nel circuito finale e si affronterà per la prima volta il Monte Serra (8,3 km al 7,2% di pendenza media). La lunga discesa porterà per la prima volta sul traguardo e successivamente su un nuovo tratto in pianura. L’ultima scalata del Monte Serra e la nuova discesa porteranno sull’arrivo di Corso Italia.

PROGRAMMA

Mercoledì 10 settembre Giro di Toscana Pontedera-Pontedera (190 km)

Orario di partenza: 11.30

Orario di arrivo: 17.00 circa

DOVE VEDERE IL GIRO DI TOSCANA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play

Diretta Live testuale: non prevista