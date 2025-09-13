Dove vedere in tv i Mondiali di atletica domani: orari 14 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Domenica 14 settembre andrà in scena la seconda giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un programma decisamente ricco e l’assegnazione di diverse medaglie per chiudere al meglio il weekend d’apertura dell’evento più importante della stagione.

Si incomincerà alle ore 00.30 italiane con la maratona femminile (l’Italia sarà rappresentata da Rebecca Lonedo), poi si proseguirà con le qualificazioni del lancio del martello femminile con Sara Fantini, le batterie dei 1500 maschili (Pietro Arese e Federico Riva promettono bene) e dei 110 ostacoli (attenzione a Giada Carmassi).

Nel pomeriggio l’attesa sarà tutta per le finali dei 100 metri con entrambi i sessi: chi saranno l’uomo e la donna più veloci del Pianeta? Marcell Jacobs e Zaynab Dosso saranno presenti alle gare regine? L’Italia si affiderà a Larissa Iapichino per andare a caccia di una medaglia nel salto in lungo, mentre i riflettori si accenderanno su Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni del salto in alto.

Il Campione Olimpico di Tokyo si presenterà da Campione del Mondo in carica: riuscirà ad accedere alla finale in un’annata poco brillante? Ci proveranno anche l’outsider Matteo Sioli, Manuel Lando e Stefano Sottile. Da seguire le batterie dei 400 metri con Luca Sito, Edoardo Scotti, Alice Mangione e Anna Polinari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di domani (domenica 14 settembre) ai Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (ci si sposterà su RaiSportHD per la finestra 13.00-13.30, lasciando spazio al TG2); in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 14 SETTEMBRE

Domenica 14 settembre

00.30 Maratona (femminile)

02.00 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

02.00 1500 metri (maschile), batterie

04.05 100 ostacoli, batterie

11.35 400 metri (maschile), batterie

11.40 Salto in alto (maschile), qualificazioni

12.12 Lancio del disco (femminile), finale

12.25 400 metri (femminile), batterie

13.20 100 metri (femminile), semifinali

13.40 Salto in lungo (femminile), finale

13.45 100 metri (maschile), semifinali

14.07 1500 metri (femminile), semifinali

14.30 10.000 metri (maschile), finale

15.13 100 metri (femminile), finale

15.20 100 metri (maschile), finale

ITALIANI IN GARA MONDIALI ATLETICA 14 SETTEMBRE

Domenica 14 settembre

00.30 Maratona (femminile): Rebecca Lonedo

02.00 Lancio del martello (femminile), qualificazioni: Sara Fantini

02.00 1500 metri (maschile), batterie: Pietro Arese, Joao Bussotti, Federico Riva

04.05 100 ostacoli, batterie: Giada Carmassi, Elena Carraro

11.35 400 metri (maschile), batterie: Edoardo Scotti, Luca Sito

11.40 Salto in alto (maschile), qualificazioni: Manuel Lando, Matteo Sioli, Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi

12.25 400 metri (femminile), batterie: Alice Mangione, Anna Polinari

13.20 100 metri (femminile), semifinali: eventuale Zaynab Dosso

13.40 Salto in lungo (femminile), finale: eventuale Larissa Iapichino

13.45 100 metri (maschile), semifinali: eventuale Marcell Jacobs

14.07 1500 metri (femminile), semifinali: eventuali Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini, Marta Zenoni

15.13 100 metri (femminile), finale: eventuale Zaynab Dosso

15.20 100 metri (maschile), finale: eventuale Marcell Jacobs

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, tranne che per la finestra oraria 13.00-13.30, dove si passerà su RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Eurosport 1, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.