Dove vedere in tv Alcaraz-Djokovic e Sinner-Auger-Aliassime, US Open 2025: orari semifinali, canali, streaming

Il tabellone maschile degli US Open 2025 si è allineato alle semifinali, che rappresentano di fatto l’ultimo ostacolo prima della finale dei sogni tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’italiano e lo spagnolo si stanno giocando la prima posizione del ranking ATP e potrebbero affrontarsi in finale per il terzo Major consecutivo dopo il Roland Garros e Wimbledon.

Per raggiungere l’ultimo atto Sinner sfiderà stanotte (non prima dell’una in Italia) il canadese Felix Auger-Aliassime in una partita sulla carta senza storia, mentre Alcaraz dovrà vedersela con un avversario decisamente più pericoloso come Novak Djokovic. Il veterano serbo è arrivato in semifinale anche sul cemento di Flushing Meadows e a questo punto sogna il colpaccio, avendo dimostrato nell’ultimo biennio di poter mettere in difficoltà il fenomeno murciano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Alcaraz contro Djokovic e Sinner contro Auger-Aliassime, semifinali degli US Open 2025. Entrambi gli incontri verranno trasmessi in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALI US OPEN 2025

Venerdì 5 settembre

Arthur Ashe Stadium – Inizio alle ore 21.00

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic

A seguire, ma non prima dell’1.00 di sabato 6 settembre

Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime

PROGRAMMA SEMIFINALI US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.