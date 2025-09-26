Mondiali ciclismo 2025 oggi: orari 26 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

I Mondiali di ciclismo su strada 2025 stanno per entrare nella fase più calda e decisiva. A Kigali, in Ruanda andrà oggi in scena la terzultima giornata della rassegna iridata, con nuovi titoli messi in palio. Saranno due le prove in linea che verranno disputate sul duro tracciato africano, con l’Italia che spera di arricchire il suo medagliere prima delle gare Elite.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI U23 DI CICLISMO DALLE 12.30

Il programma si aprirà con la prova in linea Junior uomini, vinta l’anno scorso da Lorenzo Finn. L’azzurro sarà quest’anno presente però nella seconda ed ultima gara in programma, la prova Under 23 uomini. L’azzurro, già quarto nella cronometro di categoria, cerca un successo importante sul duro percorso di Kigali. Finn è alla prima apparizione iridata negli Under 23 ed una medaglia sarebbe già un risultato più prezioso vista la concorrenza.

Su tutti, il favorito sembra essere il belga Jarno Widar, che potrebbe piazzare il colpo sugli strappi prima dell’arrivo. Le due gare verranno trasmesse da Rai Sport HD in chiaro. In streaming sarà possibile vedere le prove gratuitamente tramite Rai Play o per gli abbonati su Discovery Plus e DAZN. OA Sport vi fornirà invece la diretta live testuale di entrambe le gare.

PROGRAMMA MONDIALI DI CICLISMO 2025 OGGI

Venerdì 26 settembre Kigali (Ruanda)

Ore 8.00 Prova in linea Junior uomini

Ore 12.00 Prova in linea Under 23 uomini

MONDIALI DI CICLISMO 2025 OGGI: ITALIANI IN GARA

Prova in linea Junior uomini – Mattia Agostinacchio, Roberto Capello, Giacomo Rosato

Prova in linea Under 23 uomini – Lorenzo Finn, Alessandro Borgo, Simone Gualdi, Pietro Mattio

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, per gli abbonati su Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport