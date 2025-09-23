Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 23 settembre, programma, streaming, italiani in gara

Proseguono le competizioni in quel di Kigali, località del Ruanda che sta ospitando questa settimana i Campionati Mondiali 2025 di ciclismo. In questo day-3 di competizioni assisteremo a due segmenti, dedicati alla prova a cronometro junior maschile e junior femminile.

Saranno due gare tutte da vivere. In campo femminile i riflettori saranno puntati salvo sorprese sulla scozzese Erin Boothman e sull’altra britannica Abigail Miller oltre che sulle olandesi Megan Arens e Roos Muller. Per l’Italia invece saranno della partita Elena De Laurentis e Chantal Pegolo.

Tra gli uomini il principale favorito risulta essere Michiel Mouris (Paesi Bassi), seguito da Ashlin Barry (Stati Uniti). Come sorprese potrebbero invece ben figurare Seff van Kerckhove (Belgio), Benedikt Benz (Germania) oltre che il nostro Mattia Agostinacchio, azzurro in gara com ambizioni insieme a Roberto Capello.

I Campionati Mondiali 2025 di ciclismo saranno trasmessi in chiaro dalla RAI, attraverso il canale RAI SPORT+HD. In streaming sarà possibile seguire la manifestazione su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta testuale delle due gare.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2025 OGGI

Martedì 23 settembre

Ore 10.45 Cronometro Junior donne

Ore 14.00 Cronometro Junior uomini

MONDIALI CICLISMO 2025: ITALIANI IN GARA OGGI

Cronometro Junior donne (Elena De Laurentiis, Chantal Pegolo)

Cronometro Junior uomini (Mattia Agostinacchio, Roberto Capello)

