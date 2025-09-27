Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 in tv: orari 28 settembre, programma, streaming, italiani in gara

È il momento dell’evento più atteso, la gara in cui diversi big del panorama internazionale si sfidano per conquistare la maglia iridata. I Mondiali di ciclismo 2025, manifestazione che si è svolta a Kigali, si concludono con la prova in linea dedicata all’élite maschile.

I corridori, su un tracciato di 267,5 chilometri, si sfidano per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Tadej Pogacar, vincitore dell’edizione 2024 in quel di Zurigo. Il percorso disegnato sulle strade della capitale del Ruanda, con gli oltre 5000 m di dislivello, sembra disegnato per esaltare le caratteristiche degli scalatori.

Il fenomeno sloveno appare come il logico favorito per la vittoria finale. Dovrà tuttavia guardarsi da una concorrenza di assoluto livello capeggiata da Remco Evenepoel che ha dominato la gara a cronometro togliendosi la soddisfazione di andarlo a riprendere nel tratto finale della corsa. Altri avversari temibili sono sicuramente il messicano Isaac Del Toro e il britannico Tom Pidcock. L’Italia, dal canto suo, dopo aver smaltito la legittima delusione legata all’assenza di Pellizzari, punta ad una gara in cui fare selezione e cercare di portare corridori possibili all’ultimo giro nel tentativo di alimentare le possibilità di successo del capitano Giulio Ciccone.

La Rai trasmetterà la gara su Rai 2 dalle 14:15 e su Rai Sport +HD dalle 09:40 alle 12:20. In streaming sarà possibile seguire la manifestazione su Rai Play Sport 2, Eurosport, Discovery Plus e Dazn. OA Sport vi offrirà la diretta testuale delle due gare.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2025 DOMANI

Domenica 28 settembre Kigali, Ruanda

Ore 09:45 Prova in linea Elite uomini

MONDIALI DI CICLISMO 2025 ITALIANI IN GARA DOMANI

Prova in linea Elite uomini: Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato, Marco Frigo, Fausto Masnada, Gianmarco Garofoli, Matteo Sobrero.

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle ore 09:40 alle 12:20 e su Rai 2 dalle 14:15

Diretta streaming: Rai Play Sport 2, Eurosport 1, Discovery+, DAZN (entrambe le gare)

Diretta Live testuale: OA Sport