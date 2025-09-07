Dove la prossima gara di F1? GP Azerbaijan 2025: programma, orari, tv

Breve pausa per il Mondiale di Formula Uno, che dopo aver corso per due weekend consecutivi, tira momentaneamente il fiato. Settimana prossima non si gareggia, ma al riposo farà seguito una serie di lunghe trasferte, perlopiù intercontinentali. Si comincerà però da un contesto geograficamente borderline, ovvero Baku.

Il Gran Premio d’ Azerbaigian andrà in scena dal 19 al 21 settembre. Sarà l’ottava edizione de jure, la nona de facto. D’altronde, nel 2016 si utilizzò l’escamotage dell’etichetta di GP d’Europa per anticipare di un anno l’ingresso in calendario della capitale azera, capace di imbastire un circuito cittadino davvero affascinante, seppur considerato come uno dei contesti più pericolosi nel calendario attuale.

Il giro è lungo 6 km, è caratterizzato da lunghi rettilinei e secche curve ad angolo retto che forniscono diverse occasioni di sorpasso. C’è inoltre lo strettissimo tratto della città vecchia, immediatamente diventato iconografico. Attenzione a contatti e incidenti, che a Baku son all’ordine del giorno. Detto questo, come seguire la corsa azera in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Azerbaigian.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara del Mar Caspio. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento azero potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Azerbaigian dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP AZERBAIGIAN 2025

VENERDÌ 19 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 10:30-11:30, Prove libere 1

Ore 14:00-15:00, Prove libere 2

SABATO 20 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 10:30-11:30, Prove libere 3

Ore 14:00, Qualifiche

DOMENICA 21 SETTEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 13:00, GARA