Pallavolo
Dove giocano le Campionesse del Mondo? I club delle italiane, Sylla e Danesi emigrano all’estero
Dove giocheranno le Campionesse del Mondo nella stagione di club che incominceranno tra poche settimana? Una domanda che avrà stuzzicato diversi appassionati dopo che l’Italia ha conquistato il titolo iridato a Bangkok sconfiggendo la Turchia per 3-2 in una memorabile finale. Dove vedremo all’opera le azzurre durante l’inverno? Quali colori difenderanno tra campionato, Champions League e competizioni varie? Bisognerà prestare parecchia attenzione perché durante il mercato ci sono stati diversi cambi di casacca.
Alessia Orro e Myriam Sylla lasceranno Milano ed emigreranno in Turchia: la MVP dei Mondiali rinforzerà il Fenerbahce Istanbul, tra l’altro in diagonale con la bomber Melissa Vargas (miglior opposto del torneo in terra asiatica); la formidabile schiacciatrice si accaserà invece al Galatasaray Istanbul, andando a caccia di nuova gloria in terra straniera. Gli opposti inseguiranno lo scudetto sul nazionale: Paola Egonu rimarrà a Milano, Ekaterina Antropova sarà ancora il volto simbolo di Scandicci.
Nessuna novità anche per le due centrali titolari, con Anna Danesi a Milano e Sarah Fahr a Conegliano, dove cercherà di vincere di nuovo tutto insieme alle proprie compagne di squadra, tra cui ci sarà anche il libero Monica De Gennaro. Carlotta Cambi arriverà a Novara da Pinerolo, Stella Nervini si sposterà da Firenze a Chieri, Eleonora Fersino sarà il libero di Milano lasciando Novara, nel capoluogo meneghino arriverà anche Benedetta Sartori da Busto Arsizio
DOVE GIOCANO LE CAMPIONESSE DEL MONDO
PALLEGGIATRICI: Alessia Orro (Fenerbahce Istanbul, Turchia: nuova squadra, da Milano); Carlotta Cambi (Novara: nuova squadra, da Pinerolo).
OPPOSTI: Paola Egonu (Milano); Ekaterina Antropova (Scandicci).
SCHIACCIATRICI: Myriam Sylla (Galatasaray Istanbul, Turchia: nuova squadra, da Milano); Stella Nervini (Chieri: nuova squadra, da Firenze); Gaia Giovannini (Vallefoglia); Loveth Omoruyi (Vallefoglia: nuova squadra, da Chieri).
CENTRALI: Anna Danesi (Milano); Sarah Fahr (Conegliano); Yasmina Akrari (Monviso, ex Pinerolo); Benedetta Sartori (Milano: nuova squadra, da Busto Arsizio).
LIBERI: Monica De Gennaro (Conegliano); Eleonora Fersino (Milano: nuova squadra, da Novara)