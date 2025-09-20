Domenica 21 settembre tra Italia e non solo: Billie Jean King Cup, Mondiali di volley e gli altri appuntamenti

Abbiamo già vissuto una domenica sportiva di enorme rilievo e prestigio, quella del 7 settembre, in cui si è passati dalla finale mondiale di volley femminile Italia-Turchia alla finale degli US Open Sinner-Alcaraz, con in mezzo anche gli Europei di basket (Italia-Slovenia), il Gran Premio d’Italia di F1 e quello di Catalogna in MotoGP, cui poi si sono unite altre questioni come quella del basket 3×3 e il relativo bronzo europeo.

Anche questo 21 settembre che sta per arrivare sarà molto ampio. Innanzitutto, il punto focale è rappresentato da Italia-USA, finale di Billie Jean King Cup con le azzurre che cercheranno il bis del 2024 contro una squadra che è davvero forte, con una top ten attuale (Jessica Pegula) e una che ci è passata (Emma Navarro), ma anche con tutte le possibilità di sfruttare i varchi lasciati aperti per potercisi infilare. Una lotta, insomma, dalla quale è possibile sperare e attendersi un doppio decisivo che, ove raggiunto, sarebbe davvero vibrante.

Alla mattina, però, l’altro grande appuntamento è rappresentato dai Mondiali di volley maschile. Negli ottavi di finale l’Italia, che nel girone ha rischiato (ma non ha fatto, fortunatamente, la fine di Francia e Brasile in quello che è un tabellone letteralmente sconvolto), se la vedrà con l’Argentina. Che, va detto, occupa un posto particolare nella storia azzurra se la intendiamo come squadra, visto che sono stati tantissimi i confronti con l’Albiceleste praticamente in tutte le occasioni nelle quali sono poi arrivate soddisfazioni di vario genere.

E non si può neppure dimenticare la F1 con il GP dell’Azerbaigian (Andrea Kimi Antonelli quarto in griglia), come neppure i Mondiali di atletica che andranno a chiudersi (anche se l’Italia le migliori chance le ha già usate tutte). D’Italia ce n’è comunque davvero tanta, specie in una mattina da Mondiali di basket 3×3 con i quarti di finale che, in Cina, ci vedono opposti alle 8:10 alla Croazia. E attenzione anche ad altro tennis, con il quarto Musetti-Basilashvili a Chengdu (ATP 250), ma anche al golf con Guido Migliozzi in lotta per la vittoria all’Open de France; il tutto fino a Italia-Lituania degli Europei di baseball e fino alla cronometro maschile dei Mondiali di ciclismo.

GUIDA TV

Domenica 21 settembre

9:30 Volley maschile, ottavi Mondiali 2025: Italia vs Argentina – Diretta tv su Rai 2; in streaming su RaiPlay, DAZN e VBTV

11:00 Tennis, Finale Billie Jean King Cup Italia vs USA – Diretta tv SuperTennis; in streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis