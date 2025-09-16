Dalla Vuelta a oggi: Fabio Aru tra Ganna, Pellizzari e la sua nuova vita nel ciclismo

Fabio Aru, uno dei più grandi talenti del ciclismo italiano degli ultimi 20 anni e vincitore della Vuelta 2015, torna a parlare della corsa a tappe spagnola ai microfoni di Gian Luca Giardini nella nuova puntata di BikeToday. L’ex campione sardo ripercorre le emozioni legate alla Vuelta a España, analizza l’edizione appena conclusa con il trionfo di Jonas Vingegaard e celebra le due splendide vittorie di tappa italiane firmate da Pellizzari e Filippo Ganna. Spazio anche alla sua nuova attività, sempre a stretto contatto con il mondo del ciclismo, tra impegno con i giovani e progetti futuri. #FabioAru #Vuelta2025 #Ciclismo #BikeToday #JonasVingegaard #FilippoGanna #Pellizzari #CiclismoItaliano #VueltaAEspaña #CiclismoPro