Curling
Curling, primo Grand Slam della stagione non esaltante per le squadre italiane
Si rivela avaro di soddisfazioni per l’Italia l’AMJ Masters 2025 di curling, primo dei tornei del Grand Slam in calendario: la selezione maschile si ferma ai quarti di finale, mentre la formazione femminile esce di scena al termine del round robin.
Il quartetto maschile, formato da Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) chiude il round robin da imbattuto, vincendo quattro incontri su quattro, ma nei quarti di finale viene eliminato dalla compagine canadese del Team Jacobs, uscendo battuto di misura con il punteggio di 3-4.
La selezione femminile, composta da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (Asd Dare Plus), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), invece, si è fermata nel round robin, a causa di tre sconfitte nei quattro incontri disputati.