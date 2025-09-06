Cosa si è fatto Sinner contro Auger-Aliassime? Arriva la spiegazione di Vagnozzi

Jannik Sinner è in finale agli US Open 2025. Dopo la netta vittoria ai quarti nel derby con Lorenzo Musetti, l’altoatesino si è sbarazzato in semifinale di Felix Auger-Aliassime per 6-1 3-6 6-3 6-4 raggiungendo all’ultimo atto il suo grande rivale Carlos Alcaraz. Il campione in carica dello Slam americano ha dovuto fare i conti con un problema fisico nella zona addominale che ha richiesto un medical time-out, perdendo il secondo set del torneo per poi venire fuori alla distanza.

“Ha avuto solo un po’ di fastidio all’addominale a un certo punto, ma dopo il trattamento col fisioterapista è passato. Quando è rientrato, nei primi game non sapeva bene come stava, quindi non forzava. Poi ha iniziato a spingere e il servizio è andato sempre meglio. Credo che sia tranquillo per domenica“, chiarisce Simone Vagnozzi dopo la partita ai microfoni di SuperTennis.

“A volte sei stanco e non devi farlo vedere all’avversario. Oggi nel secondo set è scesa un po’ l’energia: se l’avversario lo percepisce, può prenderne vantaggio. Devi saper mascherare un po’ emozioni e situazioni fisiche. Durante la partita avevamo consigliato qualche kick in più per iniziare lo scambio in vantaggio. Poi il fastidio all’addominale complicava la situazione, sentiva più dolore lanciando la palla indietro. Forse a un certo punto ha giocato troppo centrale e Aliassime ha potuto sventagliare il dritto. Non è facile cambiare altezze contro chi serve e spinge così tanto. Le difficoltà negli Slam sono normali, lui però ci ha abituato male perché ne incontra poche“, dichiara il coach di Sinner.

Sulla finale contro Alcaraz, che metterà in palio anche la prima posizione del ranking mondiale: “Sarà un match complicatissimo, Carlos proverà a fare qualcosa di diverso rispetto alla finale di Wimbledon, quindi dobbiamo prepararci. Domani (oggi, ndr) sarà importante lavorare su qualche dettaglio tattico. Poi bisogna andare a giocare, godersela e spingere senza pressioni. Jannik ci arriva con tanta fiducia dopo un anno giocato bene. Sarà un match difficilissimo con Carlos, che sta giocando altrettanto bene: sarà uno spettacolo anche domenica“.