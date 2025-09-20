Cosa è successo alla 4×100 femminile dell’Italia: Vittoria Fontana in lacrime e portata via con la sedia a rotelle

La staffetta 4×100 metri piani femminile dell’Italia non è riuscita a centrare la finale ai Mondiali senior 2025 di atletica leggera: a Tokyo, in Giappone, le azzurre hanno chiuso al sesto posto la prima batteria con il crono di 49″41 e sono state eliminate.

A compromettere la prestazione delle azzurre è stato l’infortunio occorso a Vittoria Fontana, la prima frazionista, che a metà curva ha accusato un importante problema fisico, che l’ha costretta ad abbandonare la pista in lacrime, portata via in sedia a rotelle.

Nonostante il problema fisico, pur arrancando vistosamente, l’azzurra è riuscita a passare il testimone a Gloria Hooper, costretta però a ripartire da ferma. L’Italia ha proseguito la gara ad onor di firma, con Dalia Kaddari ed Alessia Pavese che hanno portato all’arrivo il testimone.