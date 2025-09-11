Ciclismo
Coppa Sabatini 2025 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Ultimi strappi decisivi per la vittoria finale
Ritorna oggi, giovedì 11 settembre, l’appuntamento con la Coppa Sabatini 2025, giunta alla sua 73esima edizione. La corsa, nota anche come Gran Premio della città di Peccioli, è classificata come prova UCI ProSeries e verrà disputata sulle strade della Valdera. Tanti i corridori di primo livello al via, tutti alla ricerca di succedere nell’albo d’oro a Marc Hirschi, vincitore nel 2024.
PERCORSO
Classico percorso con partenza ed arrivo a Peccioli dopo 196 chilometri. Si incomincia subito in salita, affrontando le ascese brevi di Legoli (3.1 km al 5,5% di pendenza media), Montefoscoli (800 metri all’11,1% di pendenza media), Terriccciola (3,7 km al 3,1% di pendenza media) ed il Muro di Greta (900 metri al 10,4% di pendenza media). Da qui si entrerà nel circuito finale, che prevede cinque giri, ognuno di 24 chilometri. Nell’ultima parte si entrerà in nuovo circuito, composta da due giri da 12 chilometri, con uno strappo finale di 1,2 km al 4,9% di pendenza media.
PROGRAMMA
Giovedì 11 settembre Coppa Sabatini 2025 Peccioli-Peccioli (196 km)
Orario di partenza: 11.30
Orario di arrivo stimato: 17.30
DOVE VEDERE LA COPPA SABATINI 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD dalle 15.10
Diretta streaming: Rai Play
Diretta Live streaming: non prevista
FAVORITI
Parterre ricco di corridori di primissimo livello per questa nuova edizione. Potrebbe esserci un duello per la vittoria tra Isac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) e Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Attenzione anche a Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), Christian Scaroni (XDS Astana Team) e Jan Christen (UAE Team Emirates), sempre molto abili su arrivi di questo genere.