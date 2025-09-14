Coppa Davis, eliminazione a sorpresa per gli USA! Lehecka e Mensik firmano il ribaltone in trasferta

Nel pieno rispetto delle previsioni della vigilia USA e Cechia danno vita ad un match equilibrato che regala mille emozioni e si conclude alla sfida decisiva. Gli ospiti piegano 3-2 gli statunitensi a Delray Beach, il punto decisivo lo firma Jakub Mensik, e accedono così alle Finals che si giocheranno a Bologna nel prossimo mese di novembre.

Sono i padroni di casa a portarsi per primi in vantaggio. Nel doppio Austin Krajicek e Rajeev Ram superano Jakub Mensik e Tomas Machac 7-6(6) 5-7 6-4 in due ore e quarantasei minuti di gioco. Il primo parziale si risolve in volata. La coppia ospite annulla tre palle set nel dodicesimo gioco e si rifugia sul 6-6. I padroni di casa risolvono il tie-break a proprio favore con tre punti consecutivi che gli consentono di passare dal 5-6 all’8-6. La seconda frazione di gioco segue l’andamento dei servizi, solo nel quarto e nel nono gioco ci sono palle break non sfruttate. La svolta arriva nel dodicesimo gioco con i cechi che, alla prima opportunità, firmano il 7-5 che impatta la sfida. Gli americani inaugurano il terzo set con il break in apertura, i rivali ripristinano l’equilibrio, ma i padroni di casa trovano il break decisivo per il 5-4 e, con il turno di servizio difeso a 15, portano a casa la vittoria.

Nel momento in cui tutto potrebbe far pensare al punto decisivo per gli USA Jiri Lehecka ribalta un copione già scritto, piega Taylor Fritz 6-4 3-6 6-4 in due ore e ventinove minuti e firma il punto del 2-2. Il ceco, alla prima vittoria contro il quotato rivale, vince il parziale di apertura grazie al break operato nel terzo gioco per il provvisorio 2-1, salva tre palle break e sigla il 6-4 trasformando il secondo set point. Il giocatore americano indirizza la seconda partita con il break del 2-0, salva sette break point e impatta sul 6-3 alla prima opportunità. Nella frazione decisiva il ceco replica con l’immediato 1-1 al break del rivale, salva palla break nel terzo e nel quinto gioco e strappa il servizio all’avversario nel decimo per il decisivo 6-4.

Nel quinto incontro Jakub Mensik batte Frances Tiafoe con un perentorio 6-1 6-4 in un’ora e tredici minuti. Il vincitore di Miami annichilisce l’avversario in avvio con un parziale di dodici punti consecutivi per volare sul 3-0, lo statunitense salva tre palle dello 0-4 prima di sbloccarsi con il 3-1. L’inarrestabile Mensik continua però a macinare gioco, inanella altri giochi e chiude sul 6-1. La seconda partita risulta decisamente più equilibrata, il ceco opera il break decisivo nel nono gioco per il 5-4 e trasforma la seconda palla match per sigillare il 6-4 che scatena la festa dei suoi.