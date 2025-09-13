Coppa Davis 2025, Spagna a rischio eliminazione! La Danimarca vince i primi due singolari

Andata in archivio la prima giornata della sfida tra Spagna e Danimarca sulla terra rossa di Marbella, valida per il secondo turno dei Qualifiers di Coppa Davis. Ebbene, danesi avanti 2-0 dopo i primi due singolari. Una Spagna orfana del n.1 del mondo, Carlos Alcaraz, che quindi è vicina all’eliminazione e sarà costretta domani alla grande rimonta.

Nel primo match odierno i pronostici sono stati rispettati. Holger Rune (n.11 del ranking) ha imposto la propria legge contro l’esperto Pablo Carreno Busta (n.123 ATP). Una partita in cui il padrone di casa ha cercato di tenere botta nel primo set, ma poi nel secondo è venuta fuori la maggior verve del danese. Sullo score di 7-5 6-3 in 1 ora e 40 minuti di gioco il primo punto è andato agli ospiti.

Il riscontro sorprendente è arrivato nel secondo confronto. Sì, perché Elmer Moller (n.113 del ranking) ha piegato Jaume Munar (n.37 del mondo) 2-6 6-1 6-4. Si pensava dopo il primo parziale che Munar avesse in pugno l’incontro. Dal secondo, però, si è assistito quasi a un’altra partita. Moller ha giocato con maggior fiducia e il tennis di regolarità dell’iberico non ha più fatto presa.

L’inerzia del match si è completamente ribaltata e i restanti due parziali sono stati così conquistati dal danese. Spagna, quindi, con le spalle al muro e aggrappata domani al doppio per rimanere ancora in gioco, prima di giocarsi il tutto per tutto negli altri due singolari.