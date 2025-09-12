Coppa Davis 2025: Etcheverry rimonta, Cerundolo controlla, Argentina 2-0 in terra olandese

Argentina 2-0 sui Paesi Bassi, noti ai più come Olanda (ma sono due regioni più che l’intero Paese) dopo la prima giornata del secondo turno di qualificazione di Coppa Davis, secondo l’ultima evoluzione del suo attuale format, in quel di Groningen. I sudamericani, in breve, sono a un passo dal riuscire a prendersi l’accesso tra le otto che si giocheranno l’Insalatiera.

Tomas Martin Etcheverry-Jesper de Jong 6-4 6-4

Il primo dei due incontri vede subito partire Etcheverry col piede giusto, visto il break messo a segno al secondo tentativo sull’1-1. Lo restituisce malamente, a zero, sul 3-2, ma se lo va a riprendere subito e ha anche due set point sul 5-3. Non li concretizza, ma il 6-4 è servito poco dopo.

Il pubblico di casa si rivitalizza con de Jong che va sul 2-0 nel secondo parziale, salvo poi cedere subito il vantaggio. A quel punto il servizio diventa quasi un optional anche in game duri, ma nella lotte emerge meglio Etcheverry. L’argentino qualche fatica per chiudere deve metterla in conto, ma al quarto match point s’impone.

Francisco Cerundolo-Botic van de Zandschulp 7-6(4) 6-1

C’è un solo set di lotta tra il numero 1 argentino e il giocatore che, pur numero 2 olandese, rappresenta il maggior pericolo degli orange. Dall’1-1 nel primo set si verifica una serie di quattro break di fila, tutti con game ai vantaggi, che alla fine dei conti nulla cambiano, ma fanno capire quanto sia elevato il grado di lotta. L’occasione van de Zandschulp ce l’ha servendo sul 5-4 con annesso set point, ma perde la battuta in poco tempo, quindi il tie-break ha questo andamento: 4-0 Cerundolo, 4-4, 7-4 per l’argentino.

E proprio per lui di qui in avanti la strada diventa tracciata con relativa facilità, per quanto debba tenere due turni di battuta a 30 e uno ai vantaggi con due palle break annullate. L’importante è l’aver strappato per tre volte il servizio a van de Zandschulp, quelle decisive.