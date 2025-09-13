Coppa Davis 2025, clamoroso in Australia! Il Belgio è avanti 2-0 dopo la prima giornata

Clamorosa sorpresa in quel di Sydney. Dopo la prima giornata il Belgio è avanti per 2-0 sui padroni di casa dell’Australia nella sfida di secondo turno delle Qualifiers di Coppa Davis. I successi di Raphael Collignon e Zizou Bergs spingono la squadra belga vicinissima ad una pazzesca qualificazione alle Final Eight di Bologna e domani con il doppio potrebbe anche arrivare il terzo e decisivo punto.

L’eroe della giornata è senza alcun dubbio Raphael Collignon. Il numero 91 del mondo si regala la più bella vittoria finora della sua carriera, battendo a sorpresa Alex de Minaur. Dopo una battaglia di tre ore e un quarto, Collignon è riuscito ad imporsi con il punteggio di 7-5 3-6 6-3 al termine di un match incredibile. Il belga ha addirittura affrontato ventisei palle break, annullandone ventuno, otto delle quali nel solo terzo set, con de Minaur che ha veramente sprecato tantisime occasioni.

Avanti 1-0, il Belgio si è affidato al suo numero uno, Zizou Bergs, che non ha deluso le aspettative. Il belga è stato protagonista di una bella e solida vittoria contro Jordan Thompson, imponendosi in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco. Nel primo set l’australiano ha recuperato il break di svantaggio, ma poi ha perso 7-4 il tie-break; mentre nel secondo c’è stato uno scambio di break tra terzo e quinto gioco, con Bergs che ha poi conservato il vantaggio.

Il Belgio si trova ora con il match point già dal doppio. La coppia belga composta da Sander Gille e Joran Vliegen è tra le più solide del circuito e affronterà il duo formato da Rinky Hijikata e John Peers. Gli australiani sono con le spalle al muro e sono obbligati ad una clamorosa rimonta.