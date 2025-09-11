Con Massimo Stano assente, sarà l’occasione per Francesco Fortunato nella marcia ai Mondiali? Attesa in futuro per Disabato

Il forfait di Massimo Stano ha ridimensionato inevitabilmente le prospettive della marcia maschile azzurra verso i Campionati Mondiali 2025 di atletica, in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre. D’altronde il 33enne pugliese rappresenta il faro di questa Nazionale italiana e avrebbe potuto puntare al podio sia nella 20 che nella 35 km, per quanto visto nella prima parte di stagione.

Purtroppo una lesione al bicipite femorale sinistro ha complicato la preparazione del campione olimpico 2021, costretto a rinunciare alla rassegna iridata per non aggravare il suo problema fisico: “Sono molto dispiaciuto e triste. Da inizio luglio non sono riuscito ad allenarmi come avrei voluto e purtroppo gli ultimi lavori non mi hanno dato sicurezze, anche se abbiamo provato tutte le strade possibili pur di arrivare in uno stato di forma che mi avrebbe garantito un minimo di competitività. Fare un Mondiale sottotono non mi darebbe stimoli e rischierei un infortunio ancora più grave: l’obiettivo resta Los Angeles 2028“, aveva spiegato Stano.

In assenza del primatista mondiale e oro iridato di Eugene 2022 l’Italia si affiderà soprattutto a Francesco Fortunato per ottenere un piazzamento di prestigio e cercare di restare il più a lungo possibile nel giro delle medaglie. Il trentenne nativo di Andria vanta un bronzo europeo a Roma 2024 nella 20 km, e questa sarà l’unica distanza in cui lo vedremo in azione tra le strade della capitale nipponica.

Fortunato è tornato a migliorare il personale lo scorso 18 maggio con un brillante tempo di 1h18:16 che gli è valso il secondo posto agli Europei a squadre di Podebrady, ma i big internazionali della specialità sono ancora un gradino sopra e servirà un ulteriore progresso per avvicinarsi alla zona podio. La marcia azzurra sembra comunque in buona salute, considerando il livello di alcune giovani promesse tra cui il primatista nazionale U20 e vice-campione europeo juniores in carica Giuseppe Disabato.