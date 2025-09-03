Come sta Saliou Niang? La risonanza magnetica e l’infortunio: sicura l’assenza con Cipro

Secondo quanto riportato da Alessandro Maggi su Sportando, la risonanza magnetica a cui è stato sottoposto Saliou Niang avrebbe evidenziato una distorsione con versamento alla caviglia infortunata contro la Spagna: niente sfida contro Cipro agli Europei di basket, con speranza di rientrare per gli ottavi di finale.

Saliou Niang, ala classe 2004 di 199 cm, in forza alla Virtus Bologna, ieri sera era uscito nel corso dell’ultimo quarto del match della prima fase a gironi poi vinto dall’Italia contro la Spagna e non aveva fatto più rientro in campo nel concitato finale di partita contro gli iberici.

Al 33′ Niang era atterrato male in fase di ricaduta dopo aver conquistato un rimbalzo difensivo, ma in un primo momento aveva stretto i denti ed era rimasto in campo. Al 35′, però, Niang era tornato a sedersi in panchina, dove gli erano stati applicati una fasciatura e del ghiaccio sulla caviglia infortunata.