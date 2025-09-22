Come può cambiare il ranking di Sinner e Alcaraz: il possibile distacco dopo Pechino e Tokyo

Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz non saranno avversari nei tornei dei prossimi giorni e si ritroveranno soltanto a Shanghai: continuerà a distanza, dunque, il duello nel ranking ATP, in quanto l’iberico sarà in campo a Tokyo, mentre l’azzurro giocherà a Pechino.

Lo scorso anno i due si scontrarono in finale a Pechino e fu Alcaraz ad avere la meglio: lo spagnolo, dunque, scarterà 500 punti, mentre l’azzurro ne perderà 330: l’iberico partirà con 590 punti di margine sull’italiano nella classifica virtuale, e dunque è certo di restare numero 1 ATP anche al termine dei due tornei.

Il distacco minimo tra i due, infatti, sarà di 90 punti in favore dello spagnolo, nel caso in cui Sinner dovesse vincere a Pechino ed Alcaraz dovesse uscire all’esordio a Tokyo. Il distacco massimo, invece, sarà di 1090 punti in favore dell’iberico, nel caso in cui Alcaraz dovesse vincere in Giappone e Sinner dovesse uscire subito in Cina.

RANKING ATP UFFICIALE

1 Carlos Alcaraz 11540

2 Jannik Sinner 10780

RANKING ATP PRIMA DI TOKYO/PECHINO

1 Carlos Alcaraz 11040

2 Jannik Sinner 10450

POSSIBILI DISTACCHI DOPO TOKYO/PECHINO

Distacco massimo: 1090 (Carlos Alcaraz 11540-Jannik Sinner 10450)

Distacco minimo: 90 (Carlos Alcaraz 11040-Jannik Sinner 10950)