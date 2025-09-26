Come cambia il tabellone di Musetti a Pechino con l’eliminazione di Bublik. Anche Sinner interessato

L’avversario di Lorenzo Musetti, testa di serie numero 4, negli ottavi di finale dei China Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso a Pechino, in Cina, sarà il qualificato francese Adrian Mannarino, che ha eliminato all’esordio nel tabellone principale il kazako Alexander Bublik.

L’eliminazione del kazako, autentica mina vagante (ormai disinnescata) del tabellone, non essendo inserita tra le teste di serie, cambia anche le prospettive del toscano, che sulla carta avrà un compito meno complicato col transalpino e poi ai quarti potrebbe dar vita ad un derby con Flavio Cobolli, a sua volta non incluso nel seeding.

Il possibile avversario del toscano in semifinale uscirà dall’ultimo spicchio del tabellone, nel quale il favorito è il tedesco Alexander Zverev, numero 2, che però dovrà fare attenzione al russo Daniil Medvedev, numero 8, nel potenziale incrocio dei quarti di finale.

In finale, invece, l’azzurro, potrebbe ritrovarsi a disputare un altro derby, dato che a presidiare la parte alta del tabellone è Jannik Sinner, numero 1 del seeding, il quale teoricamente ha un percorso facilitato fino in semifinale vista l’eliminazione del russo Karen Khachanov, testa di serie numero 5, che avrebbe potuto incrociare ai quarti.