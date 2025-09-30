Colpo Virtus Bologna all’esordio in Eurolega! Edwards e Niang piegano il Real Madrid

Inizia con il botto il cammino in Eurolega della Virtus Bologna. I campioni d’Italia firmano una splendida vittoria all’esordio in casa contro il Real Madrid, imponendosi per 74-68 al termine di una partita in cui la formazione di coach Ivanovic ha preso il controllo nel secondo quarto, resistendo poi nel finale alla rimonta degli spagnoli. Le fatiche europee non sono finite per Bologna, visto che questa prima settimana vede un doppio impegno, con la Virtus che venerdì sarà di scena a Valencia.

Carsen Edwards con 14 punti e Saliou Niang con 12 sono i principali protagonisti per la Bologna. In doppia cifra chiude anche Luca Vildoza con 11 punti. Al Real Madrid non bastano i 14 punti di Mario Hezonja e i 12 di Gabriel Deck, con gli spagnoli che pagano un disastroso 3/23 dall’arco.

Il primo canestro europeo della Virtus è ovviamente di Edwards, ma l’avvio è più di marca spagnola con Deck che può comodamente segnare il +6 al tabellone (5-11). Vildoza piazza la tripla del -5, ma il Real replica nuovamente con Deck. L’ultima firma del quarto è di Niang, con la Virtus che è sotto di cinque punti alla prima sirena (14-19).

Morgan mette subito la tripla in avvio di secondo quarto, poi la coppia Diouf-Niang riesce a collezionare il pareggio (23-23). La Virtus ha un ottimo impatto offensivo nel secondo quarto. Vildoza apre, poi Morgan e Smailagic concludono un parziale che vale il +7 per Bologna (34-27). Il Real si riavvicina sul finale di quarto e all’intervallo la Virtus è in vantaggio di tre punti (38-35).

Al rientro dalla pausa lunga botta e risposta tra Niang ed Hezonja. Smailagic mette la tripla del +6 (43-37), ma Deck firma i canestri che valgono il pareggio da parte degli spagnoli. Dal 43-43, però, si apre un parziale di 8-0 firmato soprattutto da Edwards, che ci mette dentro anche un clamoroso gioco da quattro punti. Il Real prova ad accorciare, ma l’ultima firma del quarto è di Hackett, con Bologna che entra negli ultimi dieci minuti avanti 55-50.

Vildoza fa impazzire il PalaDozza con una tripla da nove metri (60-52). Il Real continua a litigare con il tiro da tre punti, mentre la Virtus fa malissimo agli spagnoli prima con Niang e poi con la tripla di Edwards che vale addirittura il +12 (66-54) a poco meno di cinque minuti dalla fine. La Virtus ha un improvviso momento di rilassatezza e il Real la punisce subito, con Campazzo che sblocca gli spagnoli dall’arco per il -5 (66-61). Niang posterizza Deck con una clamorosa schiacciata, ma il Real non molla ancora e Campazzo trova la tripla miracolosa del -2. Edwards gestisce malissimo il successivo possesso offensivo, ma poi Smailagic difende benissimo su Campazzo che non trova lo spazio sotto canestro per appoggiare al vetro. Morgan non trema dalla lunetta e poi l’errore di Hezonja fa esultare i tifosi bolognesi. La Virtus vince la prima per 74-68 e comincia al meglio la sua Eurolega.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS BOLOGNA – REAL MADRID 74-68 (14-19, 24-16, 17-15, 19-18)

Bologna: Vildoza 11, Edwards 14, Pajola 2, Niang 12, Smailagic 9, Taylor 3, Alston Jr. 2, Hackett 4, Morgan 7, Diarra 4, Jallow 2, Diouf 4

Real Madrid: Lyles 4, Kraemer 2, Abalde 2, Campazzo 8, Okeke 6, Hezonja 14, Deck 12, Garuba 1, Fernando 4, Tavares 6, Llull 5, Feliz 4