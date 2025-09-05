Ciclismo
Classifica Vuelta a España 2025, tredicesima tappa: Almeida guadagna con gli abbuoni, Pellizzari rimonta 4 posizioni!
Il ribattezzato Mostro ha spaventato i corridori in chiusura della tredicesima tappa della Vuelta di Spagna 2025: il micidiale Angliru, una delle salite più dura d’Europa con i suoi 12,4 chilometri al 9,8% di pendenza media, ha fatto da arbitro all’avvincente lotta per il podio tra gli atleti di riferimento in terra iberica.
Il portoghese Joao Almeida ha impostato un ritmo decisamente convincente, con cui ha progressivamente staccato diversi big, a cominciare dall’australiano Jai Hindley e dal britannico Tom Pidoc. Negli ultimi quattro chilometri il lusitano è rimasto solo insieme al danese Jonas Vingegaard, inscenando l’atteso duello per la conquista della maglia rossa.
Almeida ha dettato il passo, Vingegaard non ha mostrato la minima crepa di cedimento. I due protagonisti sono giunti insieme sul traguardo, il portoghese ha avuto la meglio e ha recuperato quattro secondi al danese grazie agli abbuoni. Hindley ha lasciato sul piatto 28 secondi, lo statunitense Sepp Kuss ha chiuso a 30”, l’austriaco Felix Gall a 52”.
Giulio Pellizzari si è reso protagonista di una bella rimonta e ha tagliato il traguardo in sesta piazza con un distacco di 1’11” dal vincitore, precedendo di cinque secondi Pidcock e lo statunitense Matthew Riccitello, recuperando così quattro posizioni in classifica generale. Giulio Ciccone è andato in difficoltà, ma guadagna un piazza e ora si trova in ottava posizione in graduatoria.
Jonas Vingegaard indossa la maglia rossa di leader della classifica generale con 46” di margine nei confronti di Almeida, poi il vuoto: Pidcock è terzo a 2’18”, Hindley quarto a 3’00”, Gall quinto a 3’15”. Ciccone ha guadagnato quattro posizioni ed è ottimo sesto a 4’01” dal leader, davanti a Riccitello e Ciccone.
Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna al termine della tredicesima tappa. Domani (sabato 6 settembre) andrà in scena la quattordicesima frazione: 136 km da Avilés a La Farrapona. Lagos de Somiedo, un arrivo in salita con gli ultimi 7,1 chilometri all’8,5% di pendenza media.
CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2025
1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 34″ 49:30:54
2 2 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 16″ 0:46
3 3 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 12″ 2:18
4 8 ▲4 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:00
5 5 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:15
6 10 ▲4 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4:01
7 11 ▲4 Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 4:33
8 9 ▲1 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 4:54
9 4 ▼5 Træen Torstein Bahrain – Victorious 6″ 5:21
10 14 ▲4 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 5:26
11 7 ▼4 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 7:04
12 12 – Bernal Egan INEOS Grenadiers 8:01
13 13 – Lecerf Junior Soudal Quick-Step 8:23
14 15 ▲1 Tejada Harold XDS Astana Team 10:00
15 6 ▼9 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 12:04
16 20 ▲4 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA 15:21
17 17 – Meintjes Louis Intermarché – Wanty 16:07
18 16 ▼2 López Harold Martín XDS Astana Team 16:10
19 18 ▼1 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 18:03
20 22 ▲2 Molard Rudy Groupama – FDJ 28:24
21 19 ▼2 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 31:49
22 21 ▼1 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 34:05
23 28 ▲5 Landa Mikel Soudal Quick-Step 36:33
24 23 ▼1 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 6″ 41:32
25 27 ▲2 Frigo Marco Israel – Premier Tech 8″ 42:22
26 24 ▼2 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 42:54
27 29 ▲2 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 43:16
28 34 ▲6 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team 2″ 43:42
29 39 ▲10 Poels Wout XDS Astana Team 49:56
30 40 ▲10 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 51:21
31 26 ▼5 Rolland Brieuc Groupama – FDJ 6″ 51:33
32 31 ▼1 Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team 52:18
33 41 ▲8 Dunbar Eddie Team Jayco AlUla 54:32
34 48 ▲14 Großschartner Felix UAE Team Emirates – XRG 55:44
35 33 ▼2 Samitier Sergio Cofidis 6″ 59:25
36 36 – Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 1:00:03
37 32 ▼5 Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:00:11
38 30 ▼8 Romo Javier Movistar Team 22″ 1:02:18
39 42 ▲3 Bagioli Andrea Lidl – Trek 1:03:44
40 35 ▼5 Beloki Markel EF Education – EasyPost 1:03:54
41 50 ▲9 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 1:04:18
42 60 ▲18 Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 36″ 1:05:18
43 43 – Pickering Finlay Bahrain – Victorious 1:05:31
44 38 ▼6 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 4″ 1:07:31
45 45 – Bernard Julien Lidl – Trek 1:08:17
46 53 ▲7 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:08:24
47 47 – Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 1:08:33
48 49 ▲1 Langellotti Victor
NEOS Grenadiers 1:10:27
49 64 ▲15 Jungels Bob INEOS Grenadiers 4″ 1:10:45
50 58 ▲8 Braz Afonso Clément Groupama – FDJ 1:11:24
51 70 ▲19 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 1:12:25
52 44 ▼8 Rivera Brandon Smith INEOS Grenadiers 1:14:01
53 54 ▲1 Masnada Fausto XDS Astana Team 1:16:29
54 55 ▲1 Verona Carlos Lidl – Trek 1:17:41
55 37 ▼18 Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 1:20:49
56 52 ▼4 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 24″ 1:22:11
57 72 ▲15 Silva Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 1:22:40
58 51 ▼7 Canal Carlos Movistar Team 1:24:57
59 68 ▲9 Hirt Jan Israel – Premier Tech 1:25:13
60 80 ▲20 Faura José Luis Burgos Burpellet BH 2″ 1:26:02
61 46 ▼15 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 1:26:20
62 61 ▼1 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 1:26:56
63 59 ▼4 De Pestel Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:28:06
64 56 ▼8 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 1:29:57
65 62 ▼3 Craps Lars Lotto 1:31:53
66 65 ▼1 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 1:32:06
67 74 ▲7 Hessmann Michel Movistar Team 4″ 1:32:31
68 82 ▲14 Thierry Pierre Arkéa – B&B Hotels 1:33:50
69 57 ▼12 Kwiatkowski Michał INEOS Grenadiers 2″ 1:34:05
70 63 ▼7 Shaw James EF Education – EasyPost 1:34:35
71 67 ▼4 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike 1:34:54
72 77 ▲5 Schachmann Maximilian Soudal Quick-Step 1:35:22
73 71 ▼2 Küng Stefan Groupama – FDJ 1:36:10
74 83 ▲9 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:37:24
75 69 ▼6 Conci Nicola XDS Astana Team 1:37:37
76 79 ▲3 Molenaar Alex Caja Rural – Seguros RGA 1:37:46
77 75 ▼2 Sepúlveda Eduardo Lotto 1:38:24
78 85 ▲7 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 1:38:39
79 88 ▲9 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 1:39:26
80 78 ▼2 Quinn Sean EF Education – EasyPost 10″ 1:40:22
81 76 ▼5 Koerdt Bjorn Team Picnic PostNL 1:40:48
82 81 ▼1 Herrada Jesús Cofidis 1:44:20
83 90 ▲7 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 1:45:25
84 92 ▲8 Haig Jack Bahrain – Victorious 1:45:44
85 84 ▼1 Higuita Sergio XDS Astana Team 1:46:34
86 87 ▲1 Gaudu David Groupama – FDJ 14″ 1:47:23
87 89 ▲2 Peters Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:48:35
88 86 ▼2 de la Cruz David Q36.5 Pro Cycling Team 1:48:55
89 99 ▲10 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH 1:50:35
90 101 ▲11 González David Q36.5 Pro Cycling Team 1:53:05
91 93 ▲2 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:53:24
92 94 ▲2 Glivar Gal Alpecin – Deceuninck 1:56:04
93 126 ▲33 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 10″ 1:57:49
94 91 ▼3 Segaert Alec Lotto 1:58:31
95 103 ▲8 Buchmann Emanuel Cofidis 1:59:03
96 97 ▲1 Gruel Thibaud Groupama – FDJ 1:59:19
97 109 ▲12 García Cortina Iván Movistar Team 1:59:39
98 115 ▲17 Gregaard Jonas Lotto 2:00:12
99 108 ▲9 Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA 4″ 2:00:50
100 96 ▼4 Aular Orluis Movistar Team 4″ 2:01:37
101 95 ▼6 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 2:02:41
102 100 ▼2 Gamper Patrick Team Jayco AlUla 2:03:07
103 106 ▲3 Petilli Simone Intermarché – Wanty 2:04:19
104 114 ▲10 Rickaert Jonas Alpecin – Deceuninck 2:05:00
105 105 – van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 2:05:49
106 113 ▲7 O’Brien Kelland Team Jayco AlUla 2:07:39
107 112 ▲5 Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 2:08:40
108 98 ▼10 Côté Pier-André Israel – Premier Tech 2:08:44
109 119 ▲10 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 2:09:07
110 102 ▼8 Van Boven Luca Intermarché – Wanty 2:09:14
111 120 ▲9 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team 2:10:11
112 104 ▼8 Bou Joan Caja Rural – Seguros RGA 4″ 2:10:24
113 107 ▼6 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 2:11:01
114 129 ▲15 Lozouet Léandre Arkéa – B&B Hotels 2:11:39
115 121 ▲6 Cavagna Rémi Groupama – FDJ 2:12:09
116 110 ▼6 Rouland Louis Arkéa – B&B Hotels 2:12:45
117 122 ▲5 Buratti Nicolò Bahrain – Victorious 2:12:52
118 131 ▲13 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 2:12:57
119 136 ▲17 Artz Huub Intermarché – Wanty 2:14:26
120 125 ▲5 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 2:16:05
121 111 ▼10 Pedersen Mads Lidl – Trek 14″ 2:17:27
122 116 ▼6 Bonneu Kamiel Intermarché – Wanty 2:17:45
123 128 ▲5 Zukowsky Nickolas Q36.5 Pro Cycling Team 2:18:07
124 118 ▼6 Sobrero Matteo Red Bull – BORA – hansgrohe 2:18:18
125 135 ▲10 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 2:19:09
126 123 ▼3 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 2:20:35
127 138 ▲11 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH 2:23:39
128 140 ▲12 Guernalec Victor Arkéa – B&B Hotels 2:25:10
129 124 ▼5 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team 2:25:17
130 127 ▼3 van Baarle Dylan Team Visma | Lease a Bike 2:25:53
131 130 ▼1 Bayer Tobias Alpecin – Deceuninck 2:26:03
132 137 ▲5 Smith Dion Intermarché – Wanty 2:26:46
133 149 ▲16 Planckaert Edward Alpecin – Deceuninck 4″ 2:27:02
134 134 – Coquard Bryan Cofidis 2:28:50
135 139 ▲4 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 2:29:16
136 132 ▼4 Turner Ben INEOS Grenadiers 10″ 2:30:09
137 133 ▼4 De Pooter Dries Intermarché – Wanty 2:30:52
138 141 ▲3 De Buyst Jasper Lotto 2:32:39
139 143 ▲4 Slock Liam Lotto 12″ 2:32:41
140 142 ▲2 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 2:38:28
141 150 ▲9 Azparren Xabier Mikel Pro Cycling Team 2:42:35
142 144 ▲2 Stewart Jake Israel – Premier Tech 2″ 2:43:19
143 146 ▲3 Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 4″ 2:43:37
144 145 ▲1 Roosen Timo Team Picnic PostNL 2:45:23
145 147 ▲2 Vernon Ethan Israel – Premier Tech 16″ 2:45:42
146 148 ▲2 Kragh Andersen Søren Lidl – Trek 2:47:26
147 152 ▲5 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 2:47:41
148 159 ▲11 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 2:48:19
149 151 ▲2 Marit Arne Intermarché – Wanty 4″ 2:49:10
150 158 ▲8 Foldager Anders Team Jayco AlUla 2:49:12
151 153 ▲2 Biermans Jenthe Arkéa – B&B Hotels 2:51:03
152 157 ▲5 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 26″ 2:52:56
153 154 ▲1 Raisberg Nadav Israel – Premier Tech 2:54:21
154 155 ▲1 Viviani Elia Lotto 2:55:21
155 156 ▲1 Hoole Daan Lidl – Trek 2:55:42
156 161 ▲5 Eddy Patrick Team Picnic PostNL 3:04:59
157 160 ▲3 Aniołkowski Stanisław Cofidis 3:05:47
158 162 ▲4 Riesebeek Oscar Alpecin – Deceuninck 3:16:19