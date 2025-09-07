Ciclismo
Classifica Vuelta a España 2025, quindicesima tappa: Vingegaard difende la maglia rossa, risale Ciccone
Non cambia il proprietario della Maglia Rossa: la quindicesima tappa della Vuelta a España 2025 di ciclismo su strada, con partenza da A Veiga/Vegadeo ed arrivo a Monforte de Lemos dopo 167.8 km, ha visto confermarsi il leader della classifica generale, che rimane il danese Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
La frazione ha premiato la fuga e la vittoria parziale è andata all’altro danese Mads Pedersen (Lidl – Trek), ma il connazionale, giunto con il gruppo, difende la vetta della generale con 48″ di margine sul lusitano Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG). Il migliore degli azzurri resta Giulio Pellizzari, sesto a 4’21”.
Vuelta a España 2025: Mads Pedersen vince andando in fuga a Monforte de Lemos. Terzo Marco Frigo
CLASSIFICA VUELTA A ESPANA 2025 (quindicesima tappa)
1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 57:35:33
2 Almeida João UAE Team Emirates-XRG + 48
3 Pidcock Tom Q36.5 Pro Cycling Team + 02:38
4 Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe + 03:10
5 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team + 03:30
6 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe + 04:21
7 Riccitello Matthew Israel-Premier Tech + 04:53
8 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike + 05:46
9 4 Lecerf Junior Soudal Quick-Step + 05:49
10 1 Træen Torstein Bahrain Victorious + 06:33
11 1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike + 08:52
12 1 Tejada Harold XDS Astana Team + 11:48
13 3 Ciccone Giulio Lidl-Trek + 12:21
14 4 Bernal Egan INEOS Grenadiers + 15:42
15 3 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team + 16:18
16 2 Balderstone Abel Caja Rural-Seguros RGA + 19:26
17 2 Guardeño Jaume Caja Rural-Seguros RGA + 22:15
18 1 Meintjes Louis Intermarché-Wanty + 26:36
19 1 Buitrago Santiago Bahrain Victorious + 28:52
20 1 Soler Marc UAE Team Emirates-XRG + 33:50
21 2 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step + 33:53
22 3 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL + 39:45
23 2 López Martin XDS Astana Team + 44:34
24 2 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike + 45:10
25 3 Dunbar Edward Team Jayco-AlUla + 45:31
26 2 Molard Rudy Groupama-FDJ + 49:27
27 5 Frigo Marco Israel-Premier Tech + 54:10
28 2 Cepeda Jefferson Movistar Team + 56:50
29 2 Großschartner Felix UAE Team Emirates-XRG + 57:57
30 1 Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team + 01:03:41
31 5 Vine Jay UAE Team Emirates-XRG + 01:04:31
32 2 Landa Mikel Soudal Quick-Step + 01:05:06
33 2 Pickering Finlay Bahrain Victorious + 01:06:23
34 1 Samitier Sergio Cofidis + 01:08:13
35 1 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team + 01:09:37
36 1 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team + 01:12:32
37 6 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step + 01:14:29
38 6 Bernard Julien Lidl-Trek + 01:15:44
39 2 Poels Wout XDS Astana Team + 01:18:01
40 2 Rolland Brieuc Groupama-FDJ + 01:20:06
41 1 Bagioli Andrea Lidl-Trek + 01:24:09
42 1 Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team + 01:25:34
43 4 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike + 01:25:54
44 10 Braz Afonso Clément Groupama-FDJ + 01:26:21
45 3 Masnada Fausto XDS Astana Team + 01:27:16
46 1 Verona Carlos Lidl-Trek + 01:27:54
47 8 Martinez Juan Team Picnic PostNL + 01:29:43
48 2 Romo Javier Movistar Team + 01:30:51
49 8 Craps Lars Lotto + 01:31:21
50 3 Hirt Jan Israel-Premier Tech + 01:31:22
51 3 Beloki Markel EF Education-EasyPost + 01:32:27
52 3 Zwiehoff Ben Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:33:56
53 3 Tiberi Antonio Bahrain Victorious + 01:34:44
54 3 Jungels Bob INEOS Grenadiers + 01:37:35
55 3 Langellotti Victor INEOS Grenadiers + 01:39:00
56 3 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team + 01:39:25
57 7 Canal Carlos Movistar Team + 01:39:54
58 5 Thierry Pierre ARKEA-B&B HOTELS + 01:39:55
59 6 De Pestel Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team + 01:40:21
60 6 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers + 01:40:54
61 6 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL + 01:41:30
62 6 Rivera Brandon INEOS Grenadiers + 01:44:53
63 6 Aleotti Giovanni Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:44:54
64 10 Schachmann Max Soudal Quick-Step + 01:47:37
65 7 Shaw James EF Education-EasyPost + 01:47:43
66 6 Ayuso Juan UAE Team Emirates-XRG + 01:50:44
67 6 Silva Thomas Caja Rural-Seguros RGA + 01:50:45
68 9 Küng Stefan Groupama-FDJ + 01:51:07
69 9 Kwiatkowski Michal INEOS Grenadiers + 01:51:23
70 8 Faura José Luis Burgos Burpellet BH + 01:51:25
71 8 Hamilton Chris Team Picnic PostNL + 01:52:47
72 8 González David Q36.5 Pro Cycling Team + 01:54:22
73 8 Fisher-Black Finn Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:54:23
74 9 Molenaar Alex Caja Rural-Seguros RGA + 01:55:04
75 9 Quinn Sean EF Education-EasyPost + 01:57:50
76 10 Koerdt Bjoern Team Picnic PostNL + 01:58:41
77 7 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH + 01:59:12
78 6 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike + 02:00:17
79 8 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step + 02:00:39
80 7 Heßmann Michel Movistar Team + 02:01:04
81 13 Chumil Sergio Burgos Burpellet BH + 02:01:39
82 7 Haig Jack Bahrain Victorious + 02:03:25
83 7 Sepulveda Eduardo Lotto + 02:04:06
84 5 Conci Nicola XDS Astana Team + 02:05:42
85 5 de la Cruz David Q36.5 Pro Cycling Team + 02:06:13
86 4 Herrada Jesus Cofidis + 02:08:01
87 2 Ermakov Roman Bahrain Victorious + 02:10:48
88 8 Segaert Alec Lotto + 02:12:02
89 9 Otruba Jakub Caja Rural-Seguros RGA + 02:13:05
90 9 Denz Nico Red Bull-BORA-hansgrohe + 02:13:16
91 11 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team + 02:15:50
92 11 Aular Orluis Movistar Team + 02:16:05
93 6 Peters Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team + 02:16:40
94 6 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team + 02:17:07
95 6 Gaudu David Groupama-FDJ + 02:18:17
96 5 Bou Joan Caja Rural-Seguros RGA + 02:19:38
97 4 Paasschens Mathijs Bahrain Victorious + 02:21:43
98 6 Van Der Lee Jardi EF Education-EasyPost + 02:22:34
99 8 Nerurkar Lukas EF Education-EasyPost + 02:23:37
100 6 Glivar Gal Alpecin-Deceuninck + 02:24:37
101 1 Gruel Thibaud Groupama-FDJ + 02:24:54
102 7 Buchmann Emanuel Cofidis + 02:24:54
103 7 O’Brien Kelland Team Jayco-AlUla + 02:24:57
104 7 Gregaard Jonas Lotto + 02:25:54
105 4 García Cortina Iván Movistar Team + 02:28:03
106 2 Petilli Simone Intermarché-Wanty + 02:29:42
107 2 Rickaert Jonas Alpecin-Deceuninck + 02:30:51
108 11 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH + 02:31:06
109 3 Gamper Patrick Team Jayco-AlUla + 02:31:12
110 10 Oliveira Ivo UAE Team Emirates-XRG + 02:31:43
111 10 Artz Huub Intermarché-Wanty + 02:32:27
112 12 Pedersen Mads Lidl-Trek + 02:34:45
113 5 Côté Pier-André Israel-Premier Tech + 02:36:49
114 5 Van Boven Luca Intermarché-Wanty + 02:37:19
115 4 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team + 02:38:16
116 4 Buratti Nicolò Bahrain Victorious + 02:39:40
117 4 Rouland Louis ARKEA-B&B HOTELS + 02:41:18
118 3 Juul-Jensen Christopher Team Jayco-AlUla + 02:41:56
119 12 Planckaert Edward Alpecin-Deceuninck + 02:42:30
120 4 Lozouet Léandre ARKEA-B&B HOTELS + 02:42:33
121 4 Cavagna Remi Groupama-FDJ + 02:43:03
122 8 Nicolau Joel Caja Rural-Seguros RGA + 02:43:56
123 5 Bonneu Kamiel Intermarché-Wanty + 02:45:06
124 2 Zukowsky Nickolas Q36.5 Pro Cycling Team + 02:46:12
125 2 Smith Dion Intermarché-Wanty + 02:47:43
126 1 Sobrero Matteo Red Bull-BORA-hansgrohe + 02:48:44
127 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl-Trek + 02:49:26
128 2 Mihkels Madis EF Education-EasyPost + 02:49:46
129 1 Guernalec Victor ARKEA-B&B HOTELS + 02:53:43
130 1 Bayer Tobias Alpecin-Deceuninck + 02:54:36
131 1 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team + 02:55:16
132 1 Slock Liam Lotto + 02:58:23
133 9 Verre Alessandro ARKEA-B&B HOTELS + 02:58:34
134 Turner Ben INEOS Grenadiers + 02:58:42
135 De Pooter Dries Intermarché-Wanty + 02:58:57
136 Coquard Bryan Cofidis + 02:59:35
137 5 van Baarle Dylan Team Visma | Lease a Bike + 02:59:35
138 1 Ganna Filippo INEOS Grenadiers + 03:00:10
139 4 Stewart Jake Israel-Premier Tech + 03:01:12
140 2 De Buyst Jasper Lotto + 03:04:06
141 2 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates-XRG + 03:05:22
142 2 van Dijke Tim Red Bull-BORA-hansgrohe + 03:10:08
143 2 Azparren Xabier Q36.5 Pro Cycling Team + 03:11:08
144 Roosen Timo Team Picnic PostNL + 03:16:17
145 Vernon Ethan Israel-Premier Tech + 03:16:43
146 Marit Arne Intermarché-Wanty + 03:17:15
147 2 Novak Domen UAE Team Emirates-XRG + 03:19:53
148 Foldager Anders Team Jayco-AlUla + 03:19:57
149 2 Kragh Andersen Søren Lidl-Trek + 03:20:25
150 1 Biermans Jenthe ARKEA-B&B HOTELS + 03:21:48
151 1 Raisberg Nadav Israel-Premier Tech + 03:22:26
152 2 Philipsen Jasper Alpecin-Deceuninck + 03:22:59
153 1 Hoole Daan Lidl-Trek + 03:26:36
154 1 Viviani Elia Lotto + 03:26:48
155 1 Eddy Patrick Team Picnic PostNL + 03:37:28
156 1 Aniolkowski Stanislaw Cofidis + 03:37:39
157 Riesebeek Oscar Alpecin-Deceuninck + 03:49:51