Ciclismo
Classifica Vuelta a España 2025, quattordicesima tappa: Vingegaard guadagna con gli abbuoni, Pellizzari sesto
La quattordicesima tappa della Vuelta di Spagna proponeva l’arrivo in salita a La Farrapona, con gli ultimi 16,8 chilometri al 6% di pendenza media e un finale particolarmente ostico. Il danese Jonas Vingegaard ha chiuso al secondo posto, riuscendo a prevalere nei confronti del portoghese Joao Almeida e dell’australiano Felix Gall, conquistando così sei preziosi secondi di abbuono. Giulio Pellizzari ha terminato in sesta piazza a 14” dal grande favorito per il trionfo finale.
Jonas Vingegaard ha così rafforzato la maglia rossa di leader della classifica generale con un margine di 48 secondi nei confronti di Almeida e di 2’38” sul britannico Thomas Pidcock. Hindley si trova in quarta piazza a 3’10”, poi l’austriaco Felix Gall quinto a 3’30” e l’ottimo Pellizzari sesto a 4’21” con indosso la maglia bianca di miglior giovane, a precedere gli statunitensi Matthew Riccitello e Sepp Kuss. Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna al termine della quattordicesima tappa.
CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2025
1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 34″ 53:19:49
2 2 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 16″ 0:48
3 3 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 12″ 2:38
4 4 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:10
5 5 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:30
6 6 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4:21
7 7 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 4:53
8 10 ▲2 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 5:46
9 9 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 6″ 6:33
10 11 ▲1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 8:52
11 14 ▲3 Tejada Harold XDS Astana Team 11:48
12 15 ▲3 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 16:18
13 13 – Lecerf Junior Soudal Quick-Step 18:57
14 16 ▲2 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA 19:26
15 19 ▲4 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 22:15
16 8 ▼8 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 25:29
17 17 – Meintjes Louis Intermarché – Wanty 26:36
18 12 ▼6 Bernal Egan INEOS Grenadiers 29:13
19 22 ▲3 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 33:22
20 21 ▲1 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 42:23
21 18 ▼3 López Harold Martín XDS Astana Team 44:15
22 26 ▲4 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 45:10
23 27 ▲4 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 47:01
24 20 ▼4 Molard Rudy Groupama – FDJ 48:59
25 30 ▲5 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 52:53
26 28 ▲2 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team 2″ 56:22
27 34 ▲7 Großschartner Felix UAE Team Emirates – XRG 57:57
28 33 ▲5 Dunbar Eddie Team Jayco AlUla 59:02
29 32 ▲3 Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team 1:03:41
30 23 ▼7 Landa Mikel Soudal Quick-Step 1:04:38
31 43 ▲12 Pickering Finlay Bahrain – Victorious 1:06:23
32 25 ▼7 Frigo Marco Israel – Premier Tech 8″ 1:07:45
33 35 ▲2 Samitier Sergio Cofidis 6″ 1:07:54
34 24 ▼10 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 6″ 1:09:37
35 46 ▲11 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:12:17
36 42 ▲6 Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 36″ 1:17:58
37 29 ▼8 Poels Wout XDS Astana Team 1:18:01
38 31 ▼7 Rolland Brieuc Groupama – FDJ 6″ 1:19:38
39 36 ▼3 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 1:23:40
40 39 ▼1 Bagioli Andrea Lidl – Trek 4″ 1:23:41
41 37 ▼4 Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:25:34
42 53 ▲11 Masnada Fausto XDS Astana Team 1:27:16
43 44 ▲1 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 4″ 1:28:06
44 45 ▲1 Bernard Julien Lidl – Trek 1:28:52
45 54 ▲9 Verona Carlos Lidl – Trek 1:30:21
46 38 ▼8 Romo Javier Movistar Team 22″ 1:30:23
47 59 ▲12 Hirt Jan Israel – Premier Tech 1:31:22
48 40 ▼8 Beloki Markel EF Education – EasyPost 1:31:59
49 47 ▼2 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 1:33:56
50 41 ▼9 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 1:34:44
51 49 ▼2 Jungels Bob INEOS Grenadiers 4″ 1:37:07
52 48 ▼4 Langellotti Victor INEOS Grenadiers 1:38:32
53 68 ▲15 Thierry Pierre Arkéa – B&B Hotels 1:39:27
54 50 ▼4 Braz Afonso Clément Groupama – FDJ 1:39:29
55 51 ▼4 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 1:42:51
56 52 ▼4 Rivera Brandon Smith INEOS Grenadiers 1:44:25
57 65 ▲8 Craps Lars Lotto 1:44:29
58 70 ▲12 Shaw James EF Education – EasyPost 1:47:15
59 74 ▲15 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:50:04
60 56 ▼4 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 24″ 1:50:16
61 57 ▼4 Silva Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 1:50:45
62 60 ▼2 Faura José Luis Burgos Burpellet BH 2″ 1:51:25
63 62 ▼1 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 1:52:19
64 58 ▼6 Canal Carlos Movistar Team 1:53:02
65 63 ▼2 De Pestel Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:53:29
66 61 ▼5 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 1:54:25
67 79 ▲12 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 1:54:38
68 55 ▼13 Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 1:55:41
69 64 ▼5 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 1:58:02
70 89 ▲19 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH 1:59:12
71 66 ▼5 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 2:00:11
72 71 ▼1 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike 2:00:17
73 67 ▼6 Hessmann Michel Movistar Team 4″ 2:00:36
74 72 ▼2 Schachmann Maximilian Soudal Quick-Step 2:00:45
75 84 ▲9 Haig Jack Bahrain – Victorious 2:03:25
76 77 ▲1 Sepúlveda Eduardo Lotto 2:03:47
77 73 ▼4 Küng Stefan Groupama – FDJ 2:04:15
78 69 ▼9 Kwiatkowski Michał INEOS Grenadiers 2″ 2:04:31
79 75 ▼4 Conci Nicola XDS Astana Team 2:05:42
80 90 ▲10 González David Q36.5 Pro Cycling Team 2:07:30
81 78 ▼3 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 2:07:31
82 82 – Herrada Jesús Cofidis 2:07:33
83 76 ▼7 Molenaar Alex Caja Rural – Seguros RGA 2:08:12
84 80 ▼4 Quinn Sean EF Education – EasyPost 10″ 2:09:17
85 83 ▼2 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 2:10:48
86 81 ▼5 Koerdt Bjorn Team Picnic PostNL 2:11:49
87 87 – Peters Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:16:40
88 91 ▲3 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:17:07
89 86 ▼3 Gaudu David Groupama – FDJ 14″ 2:17:49
90 88 ▼2 de la Cruz David Q36.5 Pro Cycling Team 2:19:21
91 112 ▲21 Bou Joan Caja Rural – Seguros RGA 4″ 2:19:38
92 105 ▲13 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 2:20:36
93 109 ▲16 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 2:21:43
94 92 ▼2 Glivar Gal Alpecin – Deceuninck 2:24:09
95 95 – Buchmann Emanuel Cofidis 2:24:26
96 94 ▼2 Segaert Alec Lotto 2:25:10
97 98 ▲1 Gregaard Jonas Lotto 2:25:35
98 99 ▲1 Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA 4″ 2:26:13
99 101 ▲2 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 2:26:24
100 96 ▼4 Gruel Thibaud Groupama – FDJ 2:27:24
101 97 ▼4 García Cortina Iván Movistar Team 2:27:35
102 93 ▼9 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 10″ 2:28:58
103 100 ▼3 Aular Orluis Movistar Team 4″ 2:29:42
104 103 ▼1 Petilli Simone Intermarché – Wanty ,,
105 104 ▼1 Rickaert Jonas Alpecin – Deceuninck 2:30:23
106 102 ▼4 Gamper Patrick Team Jayco AlUla 2:31:12
107 107 – Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 2:36:45
108 108 – Côté Pier-André Israel – Premier Tech 2:36:49
109 110 ▲1 Van Boven Luca Intermarché – Wanty 2:37:19
110 106 ▼4 O’Brien Kelland Team Jayco AlUla 2:38:05
111 111 – Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team 2:38:16
112 117 ▲5 Buratti Nicolò Bahrain – Victorious 2:39:12
113 116 ▲3 Rouland Louis Arkéa – B&B Hotels 2:40:50
114 113 ▼1 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 2:41:27
115 120 ▲5 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 2:41:28
116 114 ▼2 Lozouet Léandre Arkéa – B&B Hotels 2:42:05
117 115 ▼2 Cavagna Rémi Groupama – FDJ 2:42:35
118 122 ▲4 Bonneu Kamiel Intermarché – Wanty 2:43:08
119 127 ▲8 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH 2:44:14
120 118 ▼2 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 2:44:51
121 119 ▼2 Artz Huub Intermarché – Wanty 2:45:35
122 123 ▲1 Zukowsky Nickolas Q36.5 Pro Cycling Team 2:46:12
123 132 ▲9 Smith Dion Intermarché – Wanty 6″ 2:47:15
124 121 ▼3 Pedersen Mads Lidl – Trek 14″ 2:48:28
125 124 ▼1 Sobrero Matteo Red Bull – BORA – hansgrohe 2:48:44
126 126 – Mihkels Madis EF Education – EasyPost 2:49:27
127 125 ▼2 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 2:49:35
128 128 – Guernalec Victor Arkéa – B&B Hotels 2:53:15
129 131 ▲2 Bayer Tobias Alpecin – Deceuninck 2:54:08
130 129 ▼1 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team 2:54:15
131 133 ▲2 Planckaert Edward Alpecin – Deceuninck 4″ 2:55:38
132 130 ▼2 van Baarle Dylan Team Visma | Lease a Bike 2:57:21
133 139 ▲6 Slock Liam Lotto 12″ 2:58:04
134 136 ▲2 Turner Ben INEOS Grenadiers 10″ 2:58:14
135 137 ▲2 De Pooter Dries Intermarché – Wanty 2:58:57
136 134 ▼2 Coquard Bryan Cofidis 2:59:07
137 135 ▼2 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 2:59:42
138 138 – De Buyst Jasper Lotto 3:03:05
139 140 ▲1 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 2″ 3:05:22
140 147 ▲7 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 3:10:08
141 141 – Azparren Xabier Mikel Q36.5 Pro Cycling Team 3:10:40
142 143 ▲1 Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 4″ 3:11:42
143 142 ▼1 Stewart Jake Israel – Premier Tech 2″ 3:14:20
144 144 – Roosen Timo Team Picnic PostNL 3:15:49
145 145 – Vernon Ethan Israel – Premier Tech 16″ 3:16:43
146 149 ▲3 Marit Arne Intermarché – Wanty 4″ 3:17:15
147 146 ▼1 Kragh Andersen Søren Lidl – Trek 3:18:27
148 150 ▲2 Foldager Anders Team Jayco AlUla 3:19:38
149 148 ▼1 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 3:19:53
150 152 ▲2 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 26″ 3:21:01
151 151 – Biermans Jenthe Arkéa – B&B Hotels 3:21:29
152 153 ▲1 Raisberg Nadav Israel – Premier Tech 3:22:26
153 154 ▲1 Viviani Elia Lotto 3:25:47
154 155 ▲1 Hoole Daan Lidl – Trek 3:26:08
155 157 ▲2 Aniołkowski Stanisław Cofidis 3:36:13
156 156 – Eddy Patrick Team Picnic PostNL 3:37:00
157 158 ▲1 Riesebeek Oscar Alpecin – Deceuninck 3:47:53