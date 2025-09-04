Classifica Vuelta a España 2025, dodicesima tappa: Ciccone e Pellizzari perdono una posizione, Vingegaard in rosso

La dodicesima tappa della Vuelta di Spagna proponeva la salita di Collada de Brenes (sette chilometri al 7,9% di pendenza media) posta a 24 chilometri dal traguardo di Los Corrales de Buelna, ma l’ascesa non ha stuzzicato la fantasia dei big ed è arrivata la fuga della prima ora, con il successo dello spagnolo Juan Ayuso. Resta così tutto invariato in classifica generale alla vigilia del micidiale Angliru, che farà da giudice supremo quando ci avviciniamo alla chiusura della seconda settimana di corsa in terra iberica.

Il danese Jonas Vingegaard conserva la maglia rossa di leader della classifica generale con un vantaggio di 50 secondi nei confronti del portoghese Joao Almeida e di 56” sul britannico Thomas Pidcock. Il francese Bruno Armirail si è inserito in top-10 grazie alla fuga: è sesto a 2’22”, a cinque secondi dall’austriaco Felix Gall. Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari hanno così perso una posizione, scivolando rispettivamente al nono e decimo posto.

Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna al termine della dodicesima tappa. Domani (venerdì 5 settembre) andrà in scena la tredicesima frazione: 203 km da Cabezon de la Sal all’Angliru, il micidiale arrivo in salita sul ribattezzato Mostro con gli ultimi 12,4 km chilometri al 9,8% di pendenza media.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2025

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 28″ 44:36:45

2 2 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 6″ 0:50

3 3 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 12″ 0:56

4 4 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 6″ 1:06

5 5 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:17

6 15 ▲9 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:23

7 6 ▼1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 2:26

8 7 ▼1 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 2:30

9 8 ▼1 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 2:33

10 9 ▼1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 2:44