Classifica Vuelta a España 2025, diciannovesima tappa: Vingegaard guadagna con gli abbuoni! Pellizzari 5°

La diciannovesima tappa della Vuelta di Spagna non proponeva particolari difficoltà altimetriche e l’arrivo in leggera salita ha premiato il belga Jasper Philipsen in volata. In ottica classifica generale non sarebbe dovuto cambiare nulla nelle posizioni di vertice, invece Jonas Vingegaard è andato a guadagnare quattro secondi di abbuono e i distacchi tra i big sono cambiati. Tutto si deciderà nella frazione di domani che prevede l’arrivo in salita alla Bola del Mundo.

Il danese Jonas Vingegaard resta in maglia rossa con un vantaggio di 44 secondi nei confronti del portoghese Joao Almeida, mentre il britannico Thomas Pidcock occupa la terza piazza con un distacco di 2’43”. L’australiano Jai Hindley staziona in quarta posizione a 3’22” dal leader, mentre Giulio Pellizzari è ottimo quinto a 4’23” con la maglia bianca di miglior giovane ed è seguito dallo statunitense Matthew Riccitello (sesto a 5’21”) e dall’austriaco Felix Gall (settimo a 5’24”).

Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna al termine della diciannovesima tappa. Domani (sabato 13 settembre) andrà in scena la ventesima frazione: 164,8 chilometri da Robledo de Chavela a Bola del Mundo, micidiale arrivo in salita di 12,4 km all’8,6% di pendenza media e gli ultimi 3100 metri al 12,2%. In cima conosceremo il vincitore della Vuelta di Spagna e il podio finale, visto che domenica sarà prevista soltanto una passerella a Madrid.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2025

1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 44″ 68:57:44

2 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 20″ 0:44

3 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 18″ 2:43

4 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 8″ 3:22

5 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 10″ 4:23

6 Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 5:21

7 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 5:24

8 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 7:30

9 Træen Torstein Bahrain – Victorious 6″ 7:46

10 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 2″ 10:21

11 Lecerf Junior Soudal Quick-Step 12:28

12 Tejada Harold XDS Astana Team 15:49

13 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA 24:51

14 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 26:24

15 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 34:23