Ciclismo
Classifica Vuelta a España 2025, decima tappa: Vingegaard in maglia roja, Pellizzari guadagna una posizione
La decima tappa della Vuelta di Spagna proponeva l’arrivo in salita a El Ferrial Larra Belagua, con gli ultimi 9,4 chilometri al 6,1% di pendenza media. Jonas Vingegaard si è impossessato della maglia rossa di leader della classifica generale, scalzando il norvegese Torstein Træen dalla vetta della graduatoria. I big sono giunti sul traguardo tutti insieme (tranne Gall e Bernal, che hanno perso un po’ di terreno), con un nulla di fatto nella lotta per salire sul podio finale a Madrid.
Il capitano del Team Visma | Lease a Bike primeggia in classifica con un vantaggio di 26” su Træen (scivolerà poi progressivamente indietro), 38” sul portoghese Joao Almeida, 58” sul britannico Thomas Pidcock, 2’03” sull’austriaco Felix Gall, 2’05” su Giulio Ciccone. Giulio Pellizzari guadagna una posizione e sale al nono posto con un ritardo di 2’16”, alla pari con l’australiano Jai Hindley. Lorenzo Fortunato è invece uscito dalla top-10, dove è entrato lo statunitense Matthew Riccitello.
Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna al termine della decima tappa. Domani (mercoledì 3 settembre) è prevista l’undicesima frazione: 157,4 km particolarmente mossi con partenza e arrivo a Bilbao, l’altimetria sarà particolarmente esigente con le salite dell’Alto de Morga, Alto del Vivero (due volte) e Alto de Pike da affrontare negli ultimi ottanta chilometri.
CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2025
1 2 ▲1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 24″ 37:33:52
2 1 ▼1 Træen Torstein Bahrain – Victorious 6″ 0:26
3 3 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 4″ 0:38
4 4 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 6″ 0:58
5 5 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:03
6 6 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 2:05
7 8 ▲1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 2:12
8 9 ▲1 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 2:16
9 10 ▲1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
10 13 ▲3 Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 2:43
11 11 – Bernal Egan INEOS Grenadiers 2:55
12 7 ▼5 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 6″ 3:13
13 12 ▼1 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 3:30
14 17 ▲3 Lecerf Junior Soudal Quick-Step 3:44
15 16 ▲1 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 4:00
16 15 ▼1 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4:19
17 18 ▲1 López Harold Martín XDS Astana Team 6:56
18 19 ▲1 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 7:14
19 22 ▲3 Meintjes Louis Intermarché – Wanty 8:24
20 23 ▲3 Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 9:40
21 25 ▲4 Tejada Harold XDS Astana Team 10:07
22 29 ▲7 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA 13:27
23 27 ▲4 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 14:26
24 20 ▼4 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team 14:52
25 21 ▼4 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 15:00
26 24 ▼2 Landa Mikel Soudal Quick-Step 16:39
27 33 ▲6 Molard Rudy Groupama – FDJ 19:44
28 28 – Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 19:56
29 30 ▲1 Frigo Marco Israel – Premier Tech 8″ 20:42
30 37 ▲7 Poels Wout XDS Astana Team 22:52
31 39 ▲8 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 24:38
32 35 ▲3 Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team 27:29
33 44 ▲11 Romo Javier Movistar Team 10″ 28:18
34 38 ▲4 Beloki Markel EF Education – EasyPost 28:23
35 26 ▼9 Samitier Sergio Cofidis 6″ 28:39
36 36 – Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 4″ 28:52
37 31 ▼6 Rolland Brieuc Groupama – FDJ 29:11
38 32 ▼6 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 31:36
39 41 ▲2 Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team 32:41
40 43 ▲3 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 36:02
41 40 ▼1 Langellotti Victor INEOS Grenadiers 36:07
42 34 ▼8 Harper Chris Team Jayco AlUla 36:47
43 48 ▲5 Rivera Brandon Smith INEOS Grenadiers 36:54
44 60 ▲16 Ryan Archie EF Education – EasyPost 37:09
45 47 ▲2 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike 38:38
46 50 ▲4 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 39:09
47 57 ▲10 Masnada Fausto XDS Astana Team 39:24
48 45 ▼3 Bagioli Andrea Lidl – Trek 42:22
49 71 ▲22 Bernard Julien Lidl – Trek 42:46
50 53 ▲3 De Pestel Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team 43:14
51 67 ▲16 Dunbar Eddie Team Jayco AlUla 44:14
52 61 ▲9 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 44:20
53 42 ▼11 Braz Afonso Clément Groupama – FDJ 44:25
54 58 ▲4 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 44:37
55 73 ▲18 Conci Nicola XDS Astana Team 45:01
56 49 ▼7 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 10″ 45:03
57 81 ▲24 Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 36″ 46:35
58 56 ▼2 Silva Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 47:53
59 68 ▲9 Pickering Finlay Bahrain – Victorious 48:38
60 55 ▼5 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team 48:39
61 65 ▲4 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 48:44
62 62 – Schachmann Maximilian Soudal Quick-Step 49:08
63 52 ▼11 Shaw James EF Education – EasyPost 49:16
64 83 ▲19 Craps Lars Lotto 49:53
65 46 ▼19 Gaudu David Groupama – FDJ 14″ 49:56
66 51 ▼15 Faura José Luis Burgos Burpellet BH 2″ ,,
67 64 ▼3 Großschartner Felix UAE Team Emirates – XRG 50:52
68 63 ▼5 Canal Carlos Movistar Team 51:26
69 77 ▲8 Verona Carlos Lidl – Trek 51:45
70 70 – Peters Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team 51:48
71 91 ▲20 Castrillo Pablo Movistar Team 8″ 52:01
72 87 ▲15 Kwiatkowski Michał INEOS Grenadiers 2″ 52:40
73 59 ▼14 Higuita Sergio XDS Astana Team 54:25
74 80 ▲6 Jungels Bob INEOS Grenadiers 54:28
75 69 ▼6 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 54:38
76 72 ▼4 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 55:34
77 75 ▼2 Molenaar Alex Caja Rural – Seguros RGA 56:03
78 74 ▼4 Sepúlveda Eduardo Lotto 56:57
79 54 ▼25 Ourselin Paul Cofidis 57:24
80 85 ▲5 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 58:09
81 86 ▲5 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 58:16
82 93 ▲11 Quinn Sean EF Education – EasyPost 10″ 58:24
83 76 ▼7 Thierry Pierre Arkéa – B&B Hotels 1:00:14
84 82 ▼2 Küng StefanGroupama – FDJ 1:00:53
85 100 ▲15 Aular Orluis Movistar Team 4″ 1:01:07
86 79 ▼7 de la Cruz David Q36.5 Pro Cycling Team 1:01:14
87 97 ▲10 Haig Jack Bahrain – Victorious 1:02:06
88 78 ▼10 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:03:22
89 66 ▼23 Hirt Jan Israel – Premier Tech 1:03:32
90 90 – Gruel Thibaud Groupama – FDJ 1:03:59
91 107 ▲16 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 1:04:34
92 92 – Herrada Jesús Cofidis 1:04:40
93 99 ▲6 Chaves Esteban EF Education – EasyPost 1:05:52
94 120 ▲26 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 1:06:05
95 102 ▲7 Buchmann Emanuel Cofidis 1:07:13
96 121 ▲25 González David Q36.5 Pro Cycling Team 1:07:22
97 122 ▲25 Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA 4″ 1:07:25
98 117 ▲19 Côté Pier-André Israel – Premier Tech 1:08:49
99 88 ▼11 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 1:08:54
100 89 ▼11 Petilli Simone Intermarché – Wanty 1:09:09
101 112 ▲11 Gamper Patrick Team Jayco AlUla 1:10:04
102 113 ▲11 Hessmann Michel Movistar Team 4″ 1:10:27
103 103 – Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:11:28
104 125 ▲21 Segaert Alec Lotto 1:12:24
105 105 – Rouland Louis Arkéa – B&B Hotels 1:12:40
106 108 ▲2 Koerdt Bjorn Team Picnic PostNL 1:13:13
107 104 ▼3 Gregaard Jonas Lotto 1:14:13
108 123 ▲15 Glivar Gal Alpecin – Deceuninck 1:14:16
109 95 ▼14 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH 1:14:20
110 84 ▼26 Debruyne Ramses Alpecin – Deceuninck 1:15:08
111 101 ▼10 Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 1:15:09
112 114 ▲2 Sobrero Matteo Red Bull – BORA – hansgrohe 1:15:50
113 106 ▼7 Rickaert Jonas Alpecin – Deceuninck 1:15:51
114 98 ▼16 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team 1:16:05
115 94 ▼21 Cavagna Rémi Groupama – FDJ 1:17:03
116 96 ▼20 Bonneu Kamiel Intermarché – Wanty 1:17:15
117 116 ▼1 Buratti Nicolò Bahrain – Victorious 1:17:22
118 115 ▼3 García Cortina Iván Movistar Team 1:17:30
119 110 ▼9 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 1:17:55
120 130 ▲10 O’Brien Kelland Team Jayco AlUla 1:18:08
121 111 ▼10 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 1:19:23
122 124 ▲2 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 1:20:02
123 132 ▲9 Barceló Fernando Caja Rural – Seguros RGA 1:22:18
124 129 ▲5 van Baarle Dylan Team Visma | Lease a Bike 1:23:03
125 146 ▲21 Bayer Tobias Alpecin – Deceuninck 1:23:35
126 136 ▲10 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 1:24:08
127 134 ▲7 Turner Ben INEOS Grenadiers 10″ 1:24:15
128 127 ▼1 Bou Joan Caja Rural – Seguros RGA 4″ 1:25:01
129 139 ▲10 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 1:25:24
130 109 ▼21 Pedersen Mads Lidl – Trek 14″ 1:26:10
131 143 ▲12 Smith Dion Intermarché – Wanty 1:26:16
132 144 ▲12 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team 1:26:19
133 128 ▼5 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 1:26:48
134 149 ▲15 Zukowsky Nickolas Q36.5 Pro Cycling Team 1:27:26
135 141 ▲6 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 4″ 1:27:49
136 135 ▼1 Artz Huub Intermarché – Wanty 1:28:31
137 131 ▼6 Fernández Sinuhé Burgos Burpellet BH 2″ 1:28:33
138 119 ▼19 Lozouet Léandre Arkéa – B&B Hotels 1:28:47
139 118 ▼21 Coquard Bryan Cofidis 1:29:58
140 133 ▼7 De Buyst Jasper Lotto 1:30:11
141 147 ▲6 Van Boven Luca Intermarché – Wanty 1:30:23
142 126 ▼16 De Pooter Dries Intermarché – Wanty 1:30:45
143 148 ▲5 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 1:31:43
144 150 ▲6 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 1:37:09
145 137 ▼8 Stewart Jake Israel – Premier Tech 2″ 1:37:13
146 138 ▼8 Kragh Andersen Søren Lidl – Trek 1:38:02
147 142 ▼5 Planckaert Edward Alpecin – Deceuninck 4″ 1:39:13
148 140 ▼8 Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 4″ 1:39:29
149 151 ▲2 Roosen Timo Team Picnic PostNL ,,
150 162 ▲12 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 1:39:47
151 145 ▼6 Vernon Ethan Israel – Premier Tech 16″ 1:39:48
152 154 ▲2 Guernalec Victor Arkéa – B&B Hotels 1:41:12
153 160 ▲7 Slock Liam Lotto 12″ 1:42:37
154 152 ▼2 Marit Arne Intermarché – Wanty 4″ 1:44:41
155 153 ▼2 Biermans Jenthe Arkéa – B&B Hotels 1:45:03
156 161 ▲5 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 1:45:13
157 165 ▲8 Azparren Xabier Mikel Q36.5 Pro Cycling Team 1:45:38
158 155 ▼3 Hoole Daan Lidl – Trek 1:48:17
159 156 ▼3 Raisberg Nadav Israel – Premier Tech 1:48:27
160 163 ▲3 Viviani Elia Lotto 1:49:04
161 158 ▼3 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 26″ 1:50:28
162 159 ▼3 Foldager Anders Team Jayco AlUla 1:50:51
163 166 ▲3 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 1:56:12
164 164 – Aniołkowski Stanisław Cofidis 1:57:42
165 168 ▲3 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH 1:58:21
166 167 ▲1 Eddy Patrick Team Picnic PostNL 2:02:31
167 169 ▲2 Riesebeek Oscar Alpecin – Deceuninck 2:09:57