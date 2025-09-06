Classifica Mondiale Superbike 2025: Razgatlioglu allunga su Bulega
Pubblicato 4 minuti fa
il
Bulega / origo.v
CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE 2025 (dopo gara-1 GP Francia)
- TOPRAK RAZGATLIOGLU432
- NICOLO BULEGA401
- DANILO PETRUCCI246
- ANDREA LOCATELLI229
- ALVARO BAUTISTA217
- SAM LOWES163
- ALEX LOWES121
- XAVI VIERGE112
- AXEL BASSANI93
- IKER LECUONA90
- ANDREA IANNONE87
- REMY GARDNER86
- DOMINIQUE AEGERTER86
- SCOTT REDDING76
- MICHAEL VAN DER MARK70
- GARRETT GERLOFF67
- YARI MONTELLA64
- JONATHAN REA37
- RYAN VICKERS30
- BAHATTIN SOFUOGLU23
- TARRAN MACKENZIE18
- MICHAEL RINALDI10
- TITO RABAT6
- SERGIO GARCIA5
- TETSUTA NAGASHIMA2
- ZAQHWAN ZAIDI1