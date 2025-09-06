Seguici su
Superbike

Classifica Mondiale Superbike 2025: Razgatlioglu allunga su Bulega

CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE 2025 (dopo gara-1 GP Francia)

  1. TOPRAK RAZGATLIOGLU432
  2. NICOLO BULEGA401
  3. DANILO PETRUCCI246
  4. ANDREA LOCATELLI229
  5. ALVARO BAUTISTA217
  6. SAM LOWES163
  7. ALEX LOWES121
  8. XAVI VIERGE112
  9. AXEL BASSANI93
  10. IKER LECUONA90
  11. ANDREA IANNONE87
  12. REMY GARDNER86
  13. DOMINIQUE AEGERTER86
  14. SCOTT REDDING76
  15. MICHAEL VAN DER MARK70
  16. GARRETT GERLOFF67
  17. YARI MONTELLA64
  18. JONATHAN REA37
  19. RYAN VICKERS30
  20. BAHATTIN SOFUOGLU23
  21. TARRAN MACKENZIE18
  22. MICHAEL RINALDI10
  23. TITO RABAT6
  24. SERGIO GARCIA5
  25. TETSUTA NAGASHIMA2
  26. ZAQHWAN ZAIDI1
