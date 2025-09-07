Formula 1

Classifica Mondiale piloti F1 2025: Piastri difende la testa, Leclerc 5°

Giandomenico Tiseo

Pubblicato

5 minuti fa

il

Leclerc / LaPresse

CLASSIFICA PILOTI F1 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren) 324
  2. Lando Norris (McLaren) 293
  3. Max Verstappen (Red Bull) 230
  4. George Russell (Mercedes) 194
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 163
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 109
  7. Alexander Albon (Williams) 70
  8. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 66
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 38
  10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
  11. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) 30
  13. Esteban Ocon (Haas) 28
  14. Pierre Gasly (Alpine) 20
  15. Liam Lawson (Red Bull / Racing Bulls) 20
  16. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
  17. Carlos Sainz (Williams) 16
  18. Oliver Bearman (Haas) 16
  19. Yuki Tsunoda (Racing Bulls / Red Bull) 12
  20. Jack Doohan (Alpine) 0
  21. Franco Colapinto (Alpine) 0
