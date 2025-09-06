Classifica Mondiale MotoGP 2025: Marc Marquez irraggiungibile, Bezzecchi si avvicina a Bagnaia

Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP di Catalogna ed ha allungato ulteriormente in testa alla classifica piloti del Mondiale MotoGP, dove il vantaggio è sempre più ampio nei confronti del fratello Alex Marquez e di Francesco Bagnaia. Ormai il titolo è dello spagnolo, che potrà conquistarlo matematicamente già a Misano.

CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2025 (dopo Sprint Race GP Catalogna)

1 Marc MARQUEZ 467

2 Alex MARQUEZ 280

3 Francesco BAGNAIA 228

4 Marco BEZZECCHI 197

5 Pedro ACOSTA 170

6 Franco MORBIDELLI 161

7 Fabio DI GIANNANTONIO 161

8 Fermin ALDEGUER 126

9 Fabio QUARTARARO 118

10 Johann ZARCO 117

11 Brad BINDER 95

12 Luca MARINI 74

13 Raul FERNANDEZ 73

14 Maverick VIÑALES 69

15 Enea BASTIANINI 68

16 Ai OGURA 59

17 Jack MILLER 52

18 Joan MIR 46

19 Alex RINS 45

20 Jorge MARTIN 23

21 Pol ESPARGARO’ 16

22 Takaaki NAKAGAMI 10

23 Miguel OLIVEIRA 10

24 Lorenzo SAVADORI 8

25 Augusto FERNANDEZ 6

26 Somkiat CHANTRA 1

27 Aleix ESPARGARO’ 0