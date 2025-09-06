MotoGP
Classifica Mondiale MotoGP 2025: Marc Marquez irraggiungibile, Bezzecchi si avvicina a Bagnaia
Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP di Catalogna ed ha allungato ulteriormente in testa alla classifica piloti del Mondiale MotoGP, dove il vantaggio è sempre più ampio nei confronti del fratello Alex Marquez e di Francesco Bagnaia. Ormai il titolo è dello spagnolo, che potrà conquistarlo matematicamente già a Misano.
CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2025 (dopo Sprint Race GP Catalogna)
1 Marc MARQUEZ 467
2 Alex MARQUEZ 280
3 Francesco BAGNAIA 228
4 Marco BEZZECCHI 197
5 Pedro ACOSTA 170
6 Franco MORBIDELLI 161
7 Fabio DI GIANNANTONIO 161
8 Fermin ALDEGUER 126
9 Fabio QUARTARARO 118
10 Johann ZARCO 117
11 Brad BINDER 95
12 Luca MARINI 74
13 Raul FERNANDEZ 73
14 Maverick VIÑALES 69
15 Enea BASTIANINI 68
16 Ai OGURA 59
17 Jack MILLER 52
18 Joan MIR 46
19 Alex RINS 45
20 Jorge MARTIN 23
21 Pol ESPARGARO’ 16
22 Takaaki NAKAGAMI 10
23 Miguel OLIVEIRA 10
24 Lorenzo SAVADORI 8
25 Augusto FERNANDEZ 6
26 Somkiat CHANTRA 1
27 Aleix ESPARGARO’ 0