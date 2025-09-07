MotoGP
Classifica Mondiale Moto3 2025: Rueda a +64 su Piqueras, azzurri fuori dalla top10
CLASSIFICA MOTO3 2025
1 RUEDA Jose Antonio SPA 270
2 PIQUERAS Angel SPA 206
3 QUILES Maximo SPA 168
4 MUÑOZ David SPA 163
5 CARPE Alvaro SPA 149
6 KELSO Joel AUS 132
7 FURUSATO Taiyo JPN 103
8 ALMANSA David SPA 101
9 FERNANDEZ Adrian SPA 100
10 PERRONE Valentin ARG 98
11 YAMANAKA Ryusei JPN 97
12 FOGGIA Dennis ITA 81
13 LUNETTA Luca ITA 68
14 PINI Guido ITA 61
15 ROULSTONE Jacob AUS 42
16 OGDEN Scott GBR 42
17 BERTELLE Matteo ITA 40
18 NEPA Stefano ITA 37
19 BUCHANAN Cormac NZE 27
20 ROSSI Riccardo ITA 24
21 CARRARO Nicola ITA 24
22 URIARTE Marcos SPA 21 1
23 CRUCES Adrián SPA 13
24 MOODLEY Ruche RSA 11
25 PEREZ Vicente SPA 7
26 ESTEBAN Joel SPA 7
27 O’GORMAN Casey IRL 3
28 MORELLI Marco ARG 3
29 BUASRI Tatchakorn THA 1
30 DETTWILER Noah SWI 0
31 O’SHEA Eddie GBR 0
32 ROSENTHALER Jakob AUT 0
33 PHOMMARA Lenoxx SWI
34 ABRUZZO Leonardo ITA 0
35 ADITAMA Arbi INA 0
36 COOK Max GBR 0