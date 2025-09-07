MotoGP
Classifica Mondiale Moto2 2025: Gonzalez allunga in vetta, Vietti sesto
CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2025
1 GONZALEZ Manuel SPA 217
2 CANET Aron SPA 179
3 MOREIRA Diogo BRA 175
4 BALTUS Barry BEL 153
5 DIXON Jake GBR 152
6 VIETTI Celestino ITA 116
7 HOLGADO Daniel SPA 112
8 ÖNCÜ Deniz TUR 100
9 ARENAS Albert SPA 96
10 AGIUS Senna AUS 93
11 RAMIREZ Marcos SPA 92
12 ROBERTS Joe USA 84
13 SALAC Filip CZE 79
14 ALONSO David COL 76
15 GUEVARA Izan SPA 73
16 LOPEZ Alonso SPA 67
17 ORTOLA Ivan SPA 47
18 ARBOLINO Tony ITA 46
19 VEIJER Collin NED 39
20 MUÑOZ Daniel SPA 19
21 VD GOORBERGH Zonta NED 18
22 HUERTAS Adrian SPA 16
23 BINDER Darryn RSA 12
24 SASAKI Ayumu JPN 11
25 ESCRIG Alex SPA 10
26 AJI Mario INA 8
27 GUTIERREZ Oscar SPA 4
28 GARCIA Sergio SPA 3
29 NAVARRO Jorge SPA 3
30 KUNII Yuki JPN 0
31 FERNANDEZ Eric SPA 0
32 ATIRATPHUVAPAT Nakarin THA 0
33 HADA Taiga JPN 0
34 PASINI Mattia ITA 0
35 ORRADRE Unai SPA 0