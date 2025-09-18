Ciclismo, tutti i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025: dagli juniores agli Elite

Tutto pronto per i Campionati Mondiali 2025 di ciclismo su strada, che si disputeranno in Ruanda dal 21 al 28 settembre. L’Italia ha ufficializzato le convocazioni per la prima rassegna iridata africana di sempre, selezionando nel complesso 27 corridori tra settore maschile e femminile dagli juniores agli élite passando per gli Under 23.

“Avevamo promesso che avremo onorato i Mondiali nonostante questa sia una delle trasferte più impegnative, dal punto di vista logistico, degli ultimi anni. Il ciclismo italiano ha dato segnali importanti in tutte le categorie, a cominciare dai professionisti con i successi di questa estate. Non potevamo, quindi, non rispettare la tradizione che ci vuole sempre, in ogni Mondiale, come una delle squadre da battere“, le parole in conferenza stampa del presidente federale Cordiano Dagnoni.

Giulio Ciccone sarà il capitano della squadra maschile élite nella prova in linea con a supporto Giulio Pellizzari, Fausto Masnada, Lorenzo Fortunato, Andrea Bagioli, Marco Frigo, Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero. Tra le donne il punto di riferimento azzurro sarà Elisa Longo Borghini, che verrà affiancata da Silvia Persico, Barbara Malcotti, Francesca Barale, Eleonora Gasparrini, Soraya Paladin e Trinca Colonel.

Da monitorare con attenzione nelle categorie giovanili Mattia Agostinacchio e Chantal Pegolo tra gli juniores oltre a Federica Venturelli (solo nella cronometro) e Lorenzo Finn (sia a crono che nella prova in linea) tra gli U23. Di seguito l’elenco di tutti i convocati dell’Italia specialità per specialità ai Mondiali 2025 in Ruanda.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI CICLISMO 2025

PROVA IN LINEA

Uomini Elite

Marco Frigo (Israel Premier Tech)

Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe)

Fausto Masnada (XDS Astana Team)

Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step)

Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team)

Andrea Bagioli (Lidl-Trek)

Giulio Ciccone (Lidl-Trek)

Matteo Sobrero (Red Bull Bora Hansgrohe)

Uomini Junior

Roberto Capello (Grenke Auto Der)

Giacomo Rosato (Team Fratelli Giorgi ASD)

Mattia Agostinacchio (Fas Airport Services – Guerciotti Premac)

Uomini Under 23

Simone Gualdi (Wanty NIPPO ReUz)

Pietro Mattio (Visma – Lease a Bike dev)

Lorenzo Mark Finn (Red Bull Bora Hansgrohe)

Alessandro Borgo (Bahrain Victorius Dev. Team)

Donne Elite

Elisa Longo Borghini (UAE Team Adq)

Silvia Persico (UAE Team Adq)

Barbara Malcotti (Human Powered Health)

Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco)

Francesca Barale (Team Picnic-PostNL)

Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team Adq)

Soraya Paladin (Canyon/Sram Racing)

Donne Junior

Giada Silo (Berganze Millennium)

Chantal Pegolo (UC Conscio Pedale del Sile)

Elena De Laurentiis (Team Di Federico)

Donne Under 23

Eleonora Ciabocco (Team Picnic-PostNL)

CRONOMETRO

Uomini Elite

Matteo Sobrero

Mattia Cattaneo

Uomini Junior

Mattia Agostinacchio

Roberto Capello

Uomini Under 23

Alessandro Borgo

Lorenzo Mark Finn

Donne Elite

Soraya Paladin

Monica Trinca Colonel

Donne Junior

Elena De Laurentiis

Chantal Pegolo

Donne Under 23

Federica Venturelli (UAE Dev. Team)

Team time trial mixed relay

Mattia Cattaneo, Marco Frigo, Matteo Sobrero

Monica Trinca Colonel, Soraya Paladin, Federica Venturelli.