Ciclismo, Tadej Pogacar: “Il sorpasso di Evenepoel è duro da mandare giù”

Lo sloveno Tadej Pogacar si è classificato quarto nella cronometro individuale della categoria uomini élite ai Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada, in corso di svolgimento a Kigali, in Ruanda: nonostante sia rimasto ai piedi del podio, l’atleta ha visto il bicchiere mezzo pieno nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di SpazioCiclismo al termine della prova iridata.

Le prime parole a caldo di Pogacar: “Ovviamente sono deluso che Remco mi abbia ripreso, ma è velocissimo ed è incredibile quanto sia forte in questa specialità. Tanto di cappello a lui, ha fatto una grande corsa. Ho visto che ho perso il podio per un solo secondo, se avessi saputo che avevo solo un secondo di ritardo magari nell’ultimo chilometro avrei avuto quella motivazione in più, ma non lo sapevo. Oggi lo rimpiangerò probabilmente, ma domani sarà un giorno nuovo e posso essere felice di come ho sofferto oggi“.

Nonostante tutto lo sloveno è soddisfatto: “Non è stata la ma prestazione migliore, ma visto come sono andate le cose prima del Canada, quando non ho potuto finire il mio blocco di allenamenti sulla bici da crono, posso essere soddisfatto, e non vedo l’ora che arriva domenica e la corsa in linea. Parlando di come sono andate le cose per la crono, sicuramente avrei dovuto saltare il Canada“.

Pogacar rivela di aver avuto qualche problema di salute: “Mi sono ammalato nei giorni precedenti e sono concentrato soprattutto sulla prova in linea. Non mi sono arreso riguardo la crono, ma ho dovuto saltare alcuni allenamenti importanti. So di poter fare bene nella prova in linea e per fare bene in quella dovevo andare in Canada e penso che in vista di quella sia stata una buona decisione“.

Sul sorpasso subito da parte del belga lo sloveno non si nasconde ed incassa il colpo subito: “È dura da mandare giù, ma è Remco Evenepoel, è fortissimo in questa specialità. Spero che si sia preparato davvero al 100% per oggi e che sarà solo al 99% domenica“.