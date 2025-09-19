Ciclismo, sistema GPS sulle bici dei corridori ai Mondiali per aumentare la sicurezza

L’UCI ha annunciato che ai Mondiali su strada di Kigali 2025 (21-28 settembre) verrà introdotto un innovativo sistema di tracciamento GPS per aumentare la sicurezza dei corridori. La novità riguarda tutte le categorie – élite, under 23 e junior, sia maschili che femminili – e prevede l’installazione di un piccolo dispositivo sotto la sella di ogni bici.

Il sistema permetterà il monitoraggio in tempo reale di posizione e velocità, consentendo agli organizzatori di individuare subito eventuali anomalie come lo stop improvviso di un corridore. In tali casi, l’allarme verrà trasmesso istantaneamente a commissari, medici e addetti alla sicurezza, rendendo l’intervento più rapido ed efficace. Fondamentale questa innovazione, visto ciò che è accaduto l’anno scorso con la morte della giovane Muriel Furrer, scomparsa proprio durante una gara iridata in terra svizzera.

Il commento di David Lappartient, presidente dell’UCI: “L’UCI, insieme a SafeR e in stretta collaborazione con tutte le parti interessate del ciclismo professionistico su strada, lavora costantemente per migliorare la sicurezza dei ciclisti. L’introduzione di un sistema di localizzazione di sicurezza GPS per i ciclisti è un progresso importante e necessario in questo senso. Grazie a questo sistema è possibile individuare rapidamente qualsiasi incidente che possa essere passato inosservato, e sarà possibile assistere l’interessato nel minor tempo possibile, mobilitando chi è già sul campo e i servizi di emergenza. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo di questo nuovo dispositivo di sicurezza, così come le Federazioni Nazionali che lo inaugureranno durante i Campionati del Mondo su strada UCI 2025 a Kigali”.