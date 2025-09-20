Ciclismo, Mondiali 2025: sfida tra Reusser e Vollering per l’oro. Azzurre a caccia di un piazzamento

Scatta anche per le donne domani la manifestazione iridata. In scena la cronometro individuale femminile élite per i Mondiali di ciclismo su strada in Ruanda. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso e favorite.

PERCORSO

31,2 chilometri (nove in meno degli uomini) tutti nei pressi di Kigali. Si parte dalla Kigali BK Arena e si giunge al Kigali Convention Centre: da affrontare per due volte la Côte de Nyanza (2,5 km al 5,8%), infine la Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, max. 11%), tutta in pavé, che porta fin sul traguardo posto in leggera salita.

FAVORITE

Sulla carta dovrebbe essere un testa a testa anche al femminile. Marlen Reusser è la favorita per il successo, ma l’elvetica dovrà stare attenta su un percorso così duro a Demi Vollering, che è argento iridato in carica e va a caccia della prima maglia arcobaleno della carriera. Occhio anche a Chloe Dygert, Antonia Niedermaier e alla veterana Anna van der Breggen.

ITALIANE

Non sarà al via Elisa Longo Borghini che si concentrerà sulla prova in linea. Spazio a Monica Trinca Colonel e Soraya Paladin: l’obiettivo, soprattutto per la prima, è quello di un piazzamento di lusso, in top-10.