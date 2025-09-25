Ciclismo
Ciclismo: Lorenzo Finn cerca il colpaccio nella prova in linea under 23 ai Mondiali, favorito Jarno Widar
Tempo di prove in linea ai Mondiali di ciclismo su strada in Ruanda. In terra africana va in scena domani la gara dedicata agli uomini under 23: l’Italia si gioca qualcosa di importante con una squadra di qualità, a caccia di un titolo vinto nel 2019 e nel 2021 con Samuele Battistella e Filippo Baroncini.
Percorso durissimo quello nei dintorni di Kigali: 164,6 chilometri, undici tornate. Due gli strappi da affrontare: Côte de Kigali Golf (800 metri all’8,1%, con punte massime al 14%) e Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, tutta in ciottolato) che avrà lo scollinamento a poco più di un chilometro dal traguardo.
Il Bel Paese si affida ovviamente alla propria stella, Lorenzo Finn. Quarto nella cronometro, l’azzurro è il campione in carica nella categoria inferiore, quella junior: debutto iridato negli under 23 e subito tutte le carte in regola per potersi giocare il titolo. Con lui anche Alessandro Borgo, Pietro Mattio e Simone Gualdi, ottimi scudieri.
Il favorito della gara è Jarno Widar: il belga classe 2005 appare perfetto per questo circuito, con il suo spunto può fare la differenza sugli strappi e portarsi a casa il trionfo. Da seguire anche il vincitore del Giro Next Gen, lo sloveno Jakob Omrzel, lo spagnolo Adrià Pericas e l’ecuadoregno Mateo Ramírez.