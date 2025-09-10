Ciclismo
Ciclismo, la Slovenia annuncia i convocati per i Mondiali in Ruanda: doppio impegno per Tadej Pogacar
Il conto alla rovescia sta per terminare, pensando agli imminenti Mondiali di ciclismo su strada che si disputeranno in Ruanda dal 21 al 28 settembre. Tra le squadre di maggior rilievo che vorrà recitare un ruolo di primo livello c’è la Slovenia. In queste ore sono stati resi noti i convocati della compagine balcanica per la rassegna iridata di Kigali.
Ebbene, c’è l’ufficialità sul doppio impegno del fuoriclasse Tadej Pogacar nella prova a cronometro del 21 settembre (unico sloveno al via) e in quella in linea del 28. L’obiettivo sarà, anzitutto, confermare il titolo conquistato l’anno scorso a Zurigo, nella prova in linea.
Inoltre, considerato il tracciato nella gara contro il tempo favorevole alle proprie caratteristiche, Pogacar lancia il guanto di sfida al belga Remco Evenepoel. Un percorso di 40,6 km, con 680 metri di dislivello, su cui il fenomeno di Komenda potrebbe far saltare il banco, andando a detronizzare anche Evenepoel, dominatore della crono nelle due ultime edizioni iridate a Glasgow (Gran Bretagna) e sulle strade svizzere.
Elenco degli atleti in cui c’è anche la presenza tra le fila slovene di Primoz Roglic, in un formazione che fa paura per qualità, considerando anche Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar, Jaka Primožič e Matic Žumer.