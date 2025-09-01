Ciclismo, Juan Ayuso lascerà la UAE a fine stagione: risolto il contratto che sarebbe scaduto nel 2028

Il primo giorno di riposo della Vuelta a España 2025 di ciclismo su strada porta in dote l’annuncio ufficiale, tramite nota stampa, della risoluzione anticipata del contratto che legava lo spagnolo Juan Ayuso alla UAE Team Emirates – XRG.

L’accordo, inizialmente in scadenza a fine 2028, sarà valido soltanto fino al termine della stagione in corso: la causa, secondo quanto comunicato, riguarda “divergenze nella visione dei piani di sviluppo e nell’allineamento con la filosofia sportiva della squadra“.

Il CEO della UAE Team Emirates – XRG, Mauro Gianetti, ha salutato Ayuso con queste parole: “Juan è stato un talento prezioso e siamo grati per ciò che abbiamo costruito insieme. Allo stesso tempo, il nostro progetto sportivo è sempre stato incentrato sulla continuità, l’armonia di gruppo e la costruzione di una squadra vincente. Crediamo che, nel migliore interesse di entrambe le parti, questa decisione sia la più coerente con i valori che definiscono la nostra organizzazione. L’UAE Team Emirates – XRG continuerà il suo percorso di crescita e sviluppo, fiduciosa che l’identità e la forza della squadra rimangano il nostro fondamento. Auguriamo a Juan ogni successo per il futuro“.

Il commiato dello spagnolo: “Vorrei ringraziare il team per il supporto e le opportunità che mi sono state offerte in questi anni. Ho avuto la possibilità di crescere e competere al fianco dei migliori, e so che ciò che ho imparato rimarrà sempre parte del mio background professionale. Ora sento che è giunto il momento di intraprendere un percorso diverso, con lo stesso entusiasmo, e auguro all’UAE Team Emirates – XRG un futuro di successo“.