Ciclismo, Israel-Premier Tech esclusa dal Giro dell’Emilia 2025 per motivi di sicurezza pubblica

È arrivata in questi giorni la notizia dell’esclusione della Israel Premier-Tech dal Giro dell’Emilia 2025, corsa che si svolgerà il 4 ottobre nella provincia di Bologna. La squadra israeliana era già stata presa di mira durante la Vuelta 2025, costringendo gli organizzatori a modificare il finale delle tappe a causa delle proteste vivaci dei manifestanti Pro Palestina.

L’organizzatore della gara, Adriano Amici, ha optato per l’esclusione della Israel Premier-Tech dal prossimo Giro dell’Emilia, per evitare problemi di sicurezza pubblica. Secondo Amici, l’atmosfera è troppo tesa e sarebbe potuta sfociare in una nuova grande manifestazione da parte della comunità studentesca di Bologna.

La risposta del team Israel però non si è fatta attendere e la squadra ha risposto alla decisione dell’esclusione con questo comunicato: “Israele – Premier Tech è stata informata che il nostro invito al Giro dell’Emilia è stato ritirato. Gli organizzatori hanno segnalato problemi di sicurezza legati alle proteste programmate che minacciavano di interrompere la gara. Riteniamo estremamente deplorevole che minacce di violenza abbiano interrotto il nostro sport. Auguriamo agli organizzatori una gara di successo.”