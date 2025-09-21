Ciclismo, il primo oro è della Svizzera. Marlen Reusser domina la cronometro dei Mondiali

La Svizzera si prende il primo titolo dei Mondiali di ciclismo in Ruanda. Trionfo elvetico nella cronometro femminile, con il netto successo da parte di Marlen Reusser, che ha dominato sui trentuno chilometri, terminando la propria corsa in appena 43 minuti e 9 secondi. L’elvetica ha demolito la concorrenza, infliggendo distacchi pesantissimi su un circuito decisamente complicato, ma che ha messo in risalto le qualità della svizzera, che ha fatto la differenza soprattutto negli ultimi quindici chilometri, in particolare quelli finali in salita sul pavé.

Seconda posizione e medaglia d’argento a 51 secondi per l’olandese Anna Van der Breggen, che ritorna sul podio dopo il titolo conquistato nel 2020 proprio davanti a Reusser. Van der Breggen è stata l’unica a riuscire a chiudere sotto il minuto di ritardo dalla svizzera, perdendo soprattutto nell’ultimo tratto dove Reusser è stata clamorosa.

Sul podio sale anche un’altra olandese, Demi Vollering, che ha perso tanto nella seconda parte di gara. Vollering rimanda così la sua prima vittoria in una cronometro mondiale, terminando ad un minuto e quattro secondi dalla vincitrice. Quarta posizione per l’australiana Brodie Chapman (+1’20), davanti alla norvegese Katrine Aalerud (+1’24) ed alla tedesca Antonia Niedermaier (+1’29).

A completare la Top-10 ci sono la francese Juliette Labous, la britannica Anna Henderson, l’americana Chloé Dygert e la spagnola Mireia Benito. Undicesimo posto per Monica Trinca Colonel, staccata di oltre tre minuti dalla vincitrice, mentre è ventiseiesima Soraya Paladin.