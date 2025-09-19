Ciclismo, i convocati di tutte le Nazionali per i Mondiali 2025

Ciclismo

Siamo ormai alla vigilia dei Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada, che per questa stagione andranno in scena da domenica 21 a domenica 28 settembre a Kigali, in Ruanda: per quanto concerne la categoria uomini élite, nella giornata d’apertura ci sarà la cronometro individuale, mentre in quella di chiusura si terrà la prova in linea.

Molte delle Nazionali partecipanti hanno già svelato i propri convocati ed i partecipanti a ciascuna delle due prove, ma gli elenchi seguenti non sono ancora definitivi: in casa Italia doppio impegno per Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero, al via sia nella prova contro il tempo che in quella in linea.

Gli altri componenti della squadra azzurra per la gara in linea conclusiva, che è anche quella più attesa dell’intera rassegna iridata, sono Andrea Bagioli, Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato, Marco Frigo, Fausto Masnada e Giulio Pellizzari.

I CONVOCATI DI TUTTE LE NAZIONALI (UOMINI ÉLITE)

PROVA IN LINEA

ITALIA
BAGIOLI Andrea
CATTANEO Mattia
CICCONE Giulio
FORTUNATO Lorenzo
FRIGO Marco
MASNADA Fausto
PELLIZZARI Giulio
SOBRERO Matteo

SLOVENIA
GLIVAR Gal
GOVEKAR Matevž
MEZGEC Luka
MOHORIČ Matej
NOVAK Domen
POGAČAR Tadej
PRIMOŽIČ Jaka
ROGLIČ Primož
ŽUMER Matic

AUSTRALIA
HAMILTON Chris
HARPER Chris
HINDLEY Jai
MATTHEWS Michael
PLAPP Luke
SCOTSON Callum
STORER Michael
VINE Jay

BELGIO
BENOOT Tiesj
CAMPENAERTS Victor
EVENEPOEL Remco
HERMANS Quinten
MEURISSE Xandro
UIJTDEBROEKS Cian
VAN WILDER Ilan
VERMEERSCH Florian

DANIMARCA
CHARMIG Anthon
FOLDAGER Anders
HELLEMOSE Asbjørn
HONORÉ Mikkel
JUUL-JENSEN Christopher
KAMP Alexander
PEDERSEN Casper
SKJELMOSE Mattias

FRANCIA
ALAPHILIPPE Julian
BARRÉ Louis
BERNARD Julien
JEGAT Jordan
MADOUAS Valentin
PARET-PEINTRE Valentin
SEIXAS Paul
SIVAKOV Pavel

GRAN BRETAGNA
BLACKMORE Joseph
DONOVAN Mark
KNIGHT Oliver
KNOX James
KOERDT Bjoern
ONLEY Oscar
PIDCOCK Tom
WRIGHT Fred

PAESI BASSI
ARENSMAN Thymen
HUISING Menno
MOLLEMA Bauke
OOMEN Sam
POELS Wout
VAN DEN BROEK Frank

SPAGNA
ADRIÀ Roger
AYUSO Juan
BALDERSTONE Abel
CANAL Carlos
GARCÍA PIERNA Raúl
ROMEO Iván
SOLER Marc
VERONA Carlos

STATI UNITI
BARTA Will
LAMPERTI Luke
SHEFFIELD Magnus
SIMMONS Quinn
VERMAERKE Kevin
WARBASSE Larry

COLOMBIA
BERNAL Egan
RIVERA Brandon
TEJADA Harold
VARGAS Walter

ECUADOR
CAICEDO Jonathan
CARAPAZ Richard
LÓPEZ Harold Martín

ERITREA
GIRMAY Biniam
GHEBREIGZABIER Amanuel
KUDUS Merhawi
MULUBRHAN Henok
TESFATSION Natnael
ZERAY ARAYA Nahom

GERMANIA
ENGELHARDT Felix
HEIDEMANN Miguel
RUTSCH Jonas
SCHACHMANN Maximilian
STORK Florian
ZIMMERMANN Georg

IRLANDA
DUNBAR Eddie
HEALY Ben
MULLEN Ryan
RAFFERTY Darren
RYAN Archie
TOWNSEND Rory

MESSICO
DEL TORO Isaac
FRAYRE MOCTEZUMA Eder
RUVALCABA REYES David

NORVEGIA
BYSTRØM Sven Erik
LEKNESSUND Andreas
STAUNE-MITTET Johannes
SVESTAD-BÅRDSENG Embret

PORTOGALLO
ANTUNES Tiago
EULALIO Afonso
MORGADO Antonio
OLIVEIRA Ivo

SVIZZERA
CHRISTEN Fabio
CHRISTEN Jan
HIRSCHI Marc
SCHMID Mauro
WEISS Fabian

ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI
NYCH Artem

CANADA
GERVAIS Laurent
LEONARD Michael

ESTONIA
TAARAMÄE Rein

LETTONIA
BELOHVOSCIKS Kristians
NEILANDS Krists
PLUTO Martin
SKUJINS Toms

CECHIA
BOROŠ Michael
VANIČEK Šimon

RUANDA
MASENGESHO Vainqueur
MUGISHA Moise
MUHOZA Eric
NKUNDABERA Eric
NSENGIYUMVA Shemu

SLOVACCHIA
SVRČEK Martin

VENEZUELA
PEÑUELA SANDOVAL Francisco Joel

MALI
DIALLO Yaya
DIARRA Siriki

MAURITIUS
MAYER Alexandre
DE COMARMOND Aurelien

SAO TOMÉ E PRINCIPE
ALFREDO Mauro
DO ROSARIO Ediney

ALGERIA
BADLIS Slimane

BELIZE
GONZALEZ Jyven

BRASILE
DA SILVA AVANCINI Henrique

CINA
SU Haoyu

COSTA RICA
ROJAS CAMPOS Gabriel Francisco

GIAPPONE
TODOME Yuhi

GRECIA
DRAKOS Nikolaos Michail

GRENADA
WALTERS Red

GUATEMALA
CHUMIL Sergio

GUYANA
JOHN Briton

ISRAELE
RAISBERG Nadav

KENYA
NDUNGU Edwin

MONGOLIA
BATSAIKHAN Tegshbayar

MONACO
LANGELLOTTI Victor

NAURU
ALESSANDRI Valerio Orazio Francesco

PANAMA
ARCHIBOLD CASTILLO Franklin

ROMANIA
PICIU Matthew-Denis

SENEGAL
CISSE Chiekhouna

SERBIA
ILIĆ Ognjen

TEAM DEI RIFUGIATI
WAIS Ahmad Badreddin

SUDAFRICA
MUNTON Byron

THAILANDIA
CHAWCHIANGKWANG Peerapol

TURCHIA
ORKEN Ahmet

UCRAINA
BUDIAK Anatolii

UNGHERIA
VALTER Attila

UZBEKISTAN
KHALMURATOV Muradjan

CRONOMETRO INDIVIDUALE

ITALIA
CATTANEO Mattia
SOBRERO Matteo

BELGIO
EVENEPOEL Remco
VAN WILDER Ilan
VERMEERSCH Florian

AUSTRALIA
PLAPP Lucas
VINE Jay

BENIN
SODJEDE Ricardo

CANADA
GERVAIS Laurent
LEONARD Michael

CINA
LIU Jiankun
SU Haoyu

COLOMBIA
VARGAS ALZATE Walter Alejandro

COMORE
DAHALANI Abderemane

ESTONIA
TAARAMÄE Rein

ETIOPIA
REDAE Bizay

FRANCIA
ARMIRAIL Bruno
SEIXAS Paul

GAMBIA
JAMMEH Alieu

GERMANIA
HEIDEMANN Miguel
SCHACHMANN Maximilian

GHANA
TAGOE Solomon

GIORDANIA
ABU HARRAH Majid

GRENADA
WALTERS Red

GUINEA BISSAU
CÁ Apolinario

GUYANA
JOHN Briton

IRLANDA
MULLEN Ryan
RAFFERTY Darren

KENYA
NDUNGU Edwin

MALAWI
MEJAH Yusuf
NAZOMBE Gift

MALI
DIALLO Yaya
DIARRA Siriki

MAURITIUS
DE COMARMOND Aurelien
MAYER Alexandre

MESSICO
DEL TORO ROMERO Isaac
FRAYRE MOCTEZUMA Eder

NORVEGIA
LEKNESSUND Andreas

PAESI BASSI
ARENSMAN Thymen

QATAR
AL KHATER Fadhel
AL MESALLAM Nayef

RUANDA
MUGISHA Moise
NSENGIYUMA Shemu

ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI
NYCH Artem

SIERRA LEONE
JALLOH Ibrahim
KOROMA Mustapha

SLOVENIA
POGAČAR Tadej
ROGLIČ Primož

SPAGNA
GARCÍA PIERNA RaúL
ROMEO Iván

STATI UNITI
BARTA William
SHEFFIELD Magnus

SUDAFRICA
DOWNES Brandon
MUNTON Byron

SUD SUDAN
EDWARD Jalal
MUT Dictor

SVIZZERA
KÜNG Stefan
SCHMID Mauro

TANZANIA
NGWATA Boniphase
SHARIF Hassan

TURCHIA
ORKEN Ahmet

UCRAINA
BUDYAK Anatolii

UGANDA
KAGIMU Charles
SSEKANWAGI Jordan Schleck

TEAM DEI RIFUGIATI
WAIS Ahmad Bahreddin

