Ciclismo, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025: Giulio Ciccone capitano, c’è Pellizzari. Doppio impegno per due corridori

La Federazione Ciclistica Italiana ha ufficializzato le convocazioni per i Campionati Mondiali su strada 2025, in programma dal 21 al 28 settembre in Ruanda. Per quanto riguarda il settore maschile élite sono stati selezionati otto azzurri, sfruttando dunque il contingente massimo a disposizione nella prova in linea (otto elementi) con due corridori che si cimenteranno anche nella cronometro individuale.

Stiamo parlando nello specifico di Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, che prenderanno parte inoltre alla cronometro a squadre miste insieme a Marco Frigo e nel segmento femminile a Trinca Colonel, Soraya Paladin e Federica Venturelli. Giulio Ciccone sarà il capitano del team azzurro nella prova in linea e verrà supportato da Giulio Pellizzari, Fausto Masnada, Lorenzo Fortunato e Andrea Bagioli oltre ai già citati Frigo, Cattaneo e Sobrero.

“Siamo una squadra completa e abbiamo le nostre carte da giocarci. La nostra sarà una Nazionale pronta a coprire ogni ruolo, con corridori che sapranno dare il loro contributo alla causa e con Ciccone che è entusiasta di ricoprire il ruolo di leader“, dichiara il CT Marco Villa in occasione della conferenza stampa di presentazione della spedizione tricolore in Africa.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI CICLISMO 2025

Uomini Elite prova in linea

Marco Frigo (Israel Premier Tech)

Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe)

Fausto Masnada (XDS Astana Team)

Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step)

Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team)

Andrea Bagioli (Lidl-Trek)

Giulio Ciccone (Lidl-Trek)

Matteo Sobrero (Red Bull Bora Hansgrohe)

Uomini Elite cronometro individuale

Matteo Sobrero

Mattia Cattaneo