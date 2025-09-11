Ciclismo, Giovanni Carboni sospeso dall’UCI per anomalie nel passaporto biologico

Giovanni Carboni era iscritto alla Corsa Sabatini, ma stamattina non si è presentato alla partenza in quel di Peccioli per una motivazione che è poi emersa nelle ultime ore in seguito ad un comunicato ufficiale dell’UCI, che ha sospeso provvisoriamente il corridore italiano per una presunta violazione delle norme antidoping in base ad alcune anomalie riscontrate nel suo passaporto biologico del 2024.

“L’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) annuncia che il corridore italiano Giovanni Carboni è stato sospeso provvisoriamente in conformità con le norme antidoping UCI, a causa di anomalie inspiegabili riscontrate nel suo passaporto biologico dell’atleta nel 2024*. L’UCI non rilascerà ulteriori commenti finché il procedimento sarà in corso.

*Il Passaporto Biologico dell’Atleta (ABP) è un registro elettronico individuale in cui vengono raccolti i risultati di tutti i controlli antidoping effettuati nell’ambito del programma ABP in un determinato periodo. Il programma è gestito dall’International Testing Agency (ITA), l’ente indipendente al quale l’UCI ha delegato la gestione del proprio programma antidoping, pur mantenendo la responsabilità sul trattamento dei risultati e sull’eventuale perseguimento delle violazioni. L’ABP è sviluppato in collaborazione con l’Athlete Passport Management Unit (APMU) di Losanna, Svizzera, collegata al Laboratorio accreditato dalla WADA di Losanna. I casi relativi al Passaporto Biologico vengono perseguiti sulla base del parere di un Panel indipendente di esperti dell’APMU“, si legge nella nota dell’UCI.

Il trentenne nativo di Fano aveva gareggiato nel 2024 con la continental giapponese JCL Ukyo per poi approdare in questa stagione alla Unibet Tietema Rockets, squadra francese che ha già deciso di licenziarlo con effetto immediato e di avviare un’indagine interna per collaborare con le autorità competenti. Carboni vanta una sola vittoria da professionista, ottenuta a Brisighella nella terza tappa dell’Adriatica Ionica Race 2022, ed ha partecipato a tre edizioni del Giro d’Italia (dal 2019 al 2021).